Dow се покачва с над 500 пункта, подкрепен от спадащите цени на петрола*

Борсовата сесия на Wall Street в понеделник започва с ръстове, докато цените на петрола спадат на фона на временното прекратяване на бойните действия между САЩ и Иран през уикенда. Трейдърите също така насочват вниманието си към натоварената седмица с финансови отчети на големи технологични компании и към възможността за изненадващо решение на Федералния резерв за лихвите, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повишава с 578 пункта, или 1,1%. Широкият пазарен показател S&P 500 се покачва с 0,8%, а технологичният измерител Nasdaq Composite напредва с 1%.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 5,87% до 91,1 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 5,44% до 84,45 долара за барел.

След 13 дни удари срещу Ислямската република САЩ преустановиха военните действия в петък. Междувременно иранската армия съобщи, че Техеран също е прекратил ответните си действия.

Предстоящата седмица обаче ще донесе редица предизвикателства за основните борсови индекси. Поредица от тримесечните отчети на Amazon, Apple, Meta Platforms и Microsoft ще покаже дали ще се успокоят опасенията на инвеститорите относно прекомерните разходи за изкуствен интелект (AI) или ще се засилят допълнително след разочароващите резултати на Alphabet през миналата седмица. Тези резултати могат пряко да повлияят на компаниите за полупроводници, които са сред основните бенефициенти от бума на инвестициите в изкуствен интелект.

„Най-големият риск е продължаването на тези разходи“, коментира Кен Махоуни, главен изпълнителен директор на Mahoney Asset Management. „А проблемът е, че ако компаниите се вслушат в акционерите и започнат малко да ограничават тези разходи или намалят темпа на тяхното увеличение, тогава останалата част от пазара няма да го приеме добре“, добавя той.

На този фон Фед ще обяви последното си решение относно лихвените проценти в сряда. Общото мнение е, че централната банка на САЩ ще повиши разходите по заемите през септември, но пазарите вече оценяват като реална възможността паричният орган да увеличи основната си лихва по заемите с 0,25 процентни пункта още тази седмица, според инструмента CME FedWatch Tool.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,647%, а тази по 30-годишните - до 5,128%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,05% до 101,417 пункта.

Златото поскъпва с 0,3 на сто и се търгува на цена от 4083,2 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.