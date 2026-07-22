Следващият етап за фотоволтаичния сектор е комбинация на производство и съхранение на енергия

Следващият етап за фотоволтаичния сектор е комбинацията между производство и съхранение на енергия. Този коментар направи Кирил Белелиев, член на борда на директорите на „АмонРа Енерджи“ АД, в предаването „Светът е бизнес“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Батериите за съхранение на електроенергия се превръщат в следващото голямо направление след развитието на фотоволтаичните системи“, посочи той.

Според него големите разлики между цените на електроенергията през деня и нощта създават нови възможности за бизнеса и домакинствата, които могат да използват батерии за по-добро управление на потреблението.

Мениджърът отбеляза, че пазарът на батерии в момента се развива ускорено заради все по-големите разлики между производството и потреблението на електроенергия. Белелиев подчерта, че именно съхранението е начинът бизнесите и домакинствата да управляват по-ефективно разходите си.

„Най-логичното решение на този проблем е да се инвестира в батерии, в мощности за съхранение. По този начин един минус се превръща в голям плюс. Батериите се зареждат през деня на цени близки до нула и се продават на високи цени“, обясни той.

По думите му България разполага със значителен неизползван потенциал за покривни фотоволтаични системи, особено при общински сгради, предприятия, болници и други обекти с дневно потребление на електроенергия.

„Има много общински дружества и предприятия, болници, градини, където изобщо няма почти нищо все още инсталирано“, посочи Белелиев. И добави, че при подобни обекти ефектът от инвестицията може да се види веднага, тъй като произведената енергия се използва директно от потребителя.

Той изтъкна, че освен възможността за оптимизация на разходите, батерийните системи се използват и като защита при прекъсвания на електрозахранването. Той даде пример със собствената база на компанията, където батерия вече осигурява сигурност и защита от прекъсване в работния процес.

Какво е бъдещето на фотоволтаичните системи с добавено съхранение на енергия? Покривни или наземни да са фотоволтаичните системи? Започна ли спадът в цените при инсталирането на фотоволтаични централи? Какво е съчетанието между климатици и термопомпи с фотоволтаични системи?

Материалът има информационна стойност и не е съвет за вземане на инвестиционно решение!

Вижте целия разговор във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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