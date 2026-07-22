САЩ атакуваха Иран за 11-а нощ, системите за противовъздушна отбрана в Техеран се задействаха

Американските сили нанесоха удари срещу Иран за 11-ата поредна нощ, съобщава БТА, позовавайки се на Централното командване на Въоръжените сили на САЩ.

Ударите са били насочени срещу военни оперативни центрове, морските способности на Иран, хангари за самолети, складове за безпилотни летателни апарати и военна логистична инфраструктура. Атаката е приключила в 00:15 ч. по Гринуич (03:15 българско време).

"Ударите имат за цел да продължат да подкопават способността на Иран да заплашва търговското корабоплаване в Ормузкия проток", се посочва в публикация на Централното командване в социалната мрежа Х.

Съобщава се също, че Иран е нападнал над 30 търговски кораба, преминаващи през морския път. "Необоснованите нападения са изложили на опасност стотици невинни моряци и са нарушили свободата на корабоплаване", се посочва в публикацията.

За първи път от началото на последната ескалация на конфликта в столицата Техеран бяха задействани системите за противовъздушна отбрана, като в североизточната част на града са се чули експлозии, предаде репортер на ДПА на място.

Иранските държавни медии съобщиха за стрелба в небето над Техеран, в който живеят около 15 милиона души. В западната, източната и североизточната част на столицата са били чути звуци от изстрелването на ракети от противовъздушната отбрана.

Иранската новинарска агенция ИРНА съобщи за експлозии в Бушер в Югозападен Иран, където се намира единствената действаща атомна електроцентрала в страната, както и за удари в района на град Сирик в Южен Иран и части от Северозападен Иран.

Събитията през тази нощ може би показват, че ескалацията на конфликта навлиза в нова фаза. Предишните атаки срещу столицата се състояха в началото на юни, преди повече от месец, когато израелските сили нанесоха удари по цели в града в отговор на ирански ракетни атаки, отбелязва ДПА.

САЩ са готови за диалог?

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон подхожда непредубедено към конфликта в Близкия изток и е готов да води диалог, да преговаря и да уреди разногласията си с Иран, но Техеран не подхожда сериозно към преговорите, предаде БТА, позовавайки се на Ройтерс.

"Ако те са сериозни, и ние сме сериозни. Ако не са, тогава ще направим това, което е необходимо, за да защитим нашите интереси, а също и интересите на нашите съюзници", заяви Рубио в изявление по време на срещата в Манила на външните министри на страните от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), които изразиха сериозно безпокойство относно подновяването на военните действия.

Рубио подчерта, че иранският контрол над Ормузкия проток би създал опасен прецедент с последици, простиращи се отвъд Близкия изток, отбелязва Франс прес.

"Ако създадем прецедент в Близкия изток, при който една страна може да реши да контролира самостоятелно международен морски път, да събира такса и да взривява вашите кораби, ако не платите, това ще е един много опасен прецедент, който ще се повтори и в други части на света, включително в този регион (Югоизточна Азия)", заяви Рубио пред колегите си от АСЕАН.

Рубио ще се срещне в сряда с китайския министър на външните работи Ван И в рамките на регионалната среща, като се очаква двама да обсъдят евентуална среща на върха между лидерите на двете страни през септември, отбелязва Ройтерс.