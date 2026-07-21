Две войни, две логики и Доналд Тръмп, който игнорира историята

Доналд Тръмп продължава офанзивата си. Американските войски бомбардираха цели по протежение на Ормузкия проток, както и командни центрове и складове за дронове и ракети във вътрешността на страната.

Междувременно Владимир Путин се появи отново по телевизията, докато инспектира команден пункт. Руският президент изглеждаше умерено заинтересован и, както обикновено, изключително дистанциран.

Поне сега руските медии говорят за война в Украйна, а не за „специална операция“, пише германското издание t-online.

В Иран и Украйна бушуват две войни, които трябваше да приключат бързо с поражението на Техеран и Киев. Нещата се развиха различно, както винаги се случва на война. Когато Доналд Тръмп усети, че губи контрол над военните действия, докато Иран отказваше да отстъпи, американският президент направи отчаян опит за мир. Прави му чест, че заложи на щедри предложения, включително милиарди долари помощ за възстановяване на Иран.

САЩ бяха готови да отстъпят, но в Техеран надделя фракцията, която предпочиташе войната пред мира.

Владимир Путин дори не твърди, че иска нещо друго освен война. Той все още се стреми към пълно подчинение на Украйна. И Тръмп се опита да му помогне да постигне това. Президентът на САЩ впоследствие се отказа от плана си да предаде главата на Володимир Зеленски на Путин на сребърен поднос.

Това, което започна като кратка война в Украйна, се превърна в дълъг конфликт на изтощение. Този понеделник се навършиха точно 1607 дни от началото на инвазията. Украйна спечели увереност, като успешно унищожи цели в Крим и вътрешността на Русия, използвайки съвременни технологии.

Войната на САЩ срещу Иран, първоначално водена съвместно с Израел, навлиза в своя 143 ден. Дори по време на преговорите оръжията продължиха да действат. Недоверието между Техеран и Вашингтон остава огромно.

Всъщност конфликтът между Вашингтон и Техеран може да се проследи до 1979 г. На 4 ноември 1979 г. радикални студенти, действащи от името на аятолах Хомейни, щурмуват американското посолство в Техеран и вземат 66 заложници. Оттогава са изминали 17 060 дни.

В Америка историците говорят за „вечната война“ между Иран и САЩ. Те прилагат този термин и за Украйна, тъй като тази война вече е продължила по-дълго от Първата световна война (1567 дни). Изглежда, че ще надмине и Втората световна война (2194 дни).

Трябва да се отбележи обаче, че войната на САЩ с Иран няма цел и предназначение. От друга страна, залогът в Украйна е съвсем ясен: независимостта на страната, нейното самоопределение и способността ѝ да се ориентира към Европа. Тази война има ясно определени цели и следва ясна логика. Това важи и за Русия.

Войната на САЩ с Иран няма ясна цел и предназначение. Следователно, няма убедителна стратегия, а само постоянна промяна в тона и аргументите. За Тръмп иранците понякога са „измет“, понякога страховити професионалисти. Дори когато американският президент беше фокусиран върху мира, той не се въздържаше от заплахи с опустошителни удари.

Тъй като разбирането на Тръмп за историята започва със самия Тръмп, той изглежда не осъзнава до каква степен световната сила САЩ многократно е била въвличана във войни в продължение на значителен период от време. Последната ограничена война с ясна стратегия се състои през 1991 г. Това е първата война в Персийския залив.

По това време Саддам Хюсеин нахлу в Кувейт, за да завземе петролните находища на страната. Тогавашният президент на САЩ Джордж Буш-старши изпрати американски военни, които прогониха силите на Саддам от Кувейт. Той се въздържа от поход към Багдад, чрез който да свали диктатора.

Терористичните атаки срещу Ню Йорк и Вашингтон на 11 септември 2001 г. промениха света от гледна точка на суперсилата. Президентът на САЩ Джордж Буш-младши изпрати въоръжени сили първо в Афганистан, а след това в Ирак. Той прогони талибаните, свали режима на Саддам Хюсеин. Стабилността обаче не се завърна нито в Кабул, нито в Багдад. САЩ успяват да започнат войни, но не и да изградят траен мир или стабилно функционираща държава.

Недостойното изтегляне на американската армия от Афганистан и Ирак трябваше да накара Доналд Тръмп да се замисли, ако беше позволил да бъде повлиян от опита на своите предшественици.

Той трябва да разбере, че теокрацията в Техеран не може да бъде свалена само от въздуха.

Докато сегашният режим в Техеран остава на власт, пред Тръмп се очертават само две възможности: или да продължи да води контролирана война, или да започне нова мащабна офанзива, подобна на тази, която предприе в началото. Със затварянето на Ормузкия проток световната икономика страда, а заедно с нея и Америка.

Междувременно Украйна демонстрира възхитителна устойчивост и огромен талант за импровизация във войната с Русия. Армията можеше да бъде в значително по-добра позиция, ако съюзниците ѝ бяха действали по-решително.

Германците вече не говорят за крилатите ракети Taurus, които имат обсег от 500 километра; Украйна няма такива. Докато беше в опозиция, канцлерът Фридрих Мерц искаше да осигури доставки. Сега, когато е на власт, той мълчи по темата.

Освен това украинската система за противовъздушна отбрана няма ракети Patriot, за които Тръмп позволи да се разработват на местно ниво.

В един момент Европа ще трябва да се запита защо не подкрепи борбата на Украйна за оцеляване по-рано, с още по-модерни оръжия и най-вече без колебание. Защото отдавна знаем, че тази война е в интерес на Германия, Полша, скандинавските и прибалтийските държави и е предназначена да продължи възможно най-дълго. Така страните от НАТО могат да компенсират това, което са пренебрегнали.

В понеделник вечерта руските военновъздушни сили отново бомбардираха Киев. Американските военновъздушни сили атакуваха тунели и мостове в Иран, след като двама американски войници бяха убити при ирански контраатаки в Йордания.

Тези войни продължават. Както и списъците с жертви.