Тръмп се умори да въоръжава съюзниците на САЩ – Южна Корея излиза на сцената

Президентът на САЩ говори за това, че страната му вече не може да носи отговорност за защитата на света. „Защитата на свободата е работа на всички – не само на Америка“, казва той в обръщение от Белия дом. „Това е най-вече отговорност на хората, чиято свобода е застрашена“, коментира държавният глава.

Това, което изглежда като типично тръмпистка реч, е произнесено всъщност от Ричард Никсън през 1969 г., припомня Politico.

Много преди Доналд Тръмп да изнерви Европа, като намали ангажиментите на САЩ за сигурност към континента, Никсън направи същото за Азия. Пресечната точка на тези визии разтърси света, но също така създаде нови възможности, включително проправи пътя Южна Корея да се превърне в основен търговец на оръжие на световната сцена.

Възходът на южнокорейския оръжеен бизнес може да се проследи до войната във Виетнам. След като конфликтът се проточи с години, Никсън реши, че азиатските съюзници ще трябва да поемат повече отговорност за собствената си отбрана, вместо да разчитат на американски войски.

Обявяването на доктрината на Никсън разпространи безпокойство из цяла Азия, особено в Южна Корея. Около 20 хил. американски войници бяха изтеглени от полуострова, което доведе до опасения, че страната скоро ще бъде изоставена. Споменът за Корейската война тогава още е пресен в съзнанието на хората и е нормално да се питат какво биха правили без военна подкрепа от Америка.

За Южна Корея отговорът на ситуацията е да се изгради като военна сила. Президентът Пак Чун-хи, противоречива личност, който оглавява страната в продължение на близо 16 години, прокарва идеята за самостоятелна национална отбрана. Сеул започва да инвестира сериозно в своята отбранителна промишленост, лицензира производството на чуждестранни оръжия и в някои случаи извършва обратно инженерство и адаптира чуждестранни технологии.

Скоро след това страната разработва сложни оръжия, които не само захранват собствената ѝ армия, но и се продават в чужбина с добра печалба. Оттогава Южна Корея се превърна в 9-ия по големина износител на оръжие в света. Сега, докато администрацията на Тръмп обсъжда оттеглянето от ангажиментите си за сигурност към НАТО, Сеул няма търпение да се издигне в йерархията.

В момента Южна Корея е един от най-бързо развиващите се износители на оръжие в света, според Стокхолмския международен институт за изследване на мира, който събира данни за трансферите на оръжие.

Прогнозираните комбинирани приходи на четирите най-големи южнокорейски отбранителни компании – Hanwha Group, Hyundai Rotem, LIG ​​Nex1 и Korea Aerospace Industries, се очаква да достигнат около 37 млрд. долара през 2026 г., което е почти четирикратно увеличение спрямо 2021 г. Страната се превърна във втория по големина доставчик за европейските членки на НАТО непосредствено след САЩ.

Разширяването на отбранителната индустрия на Южна Корея се осъществява във време на големи геополитически сътресения, които предоставят възможност на амбициозната страна да се превърне в по-голям играч в световните дела. Две големи войни, едната в Украйна, а другата в Иран, доведоха до спешна и непосредствена нужда от оръжие.

Държавите не само купуват оръжия, за да помогнат на съюзниците си в тези войни или да защитят собствените си фронтови линии, но много от тях трупат запаси в очакване на по-нататъшен конфликт по време на период на широко разпространена нестабилност.

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