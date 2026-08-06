Украйна има нова цел в руския тил - трудните за намиране установки за балистични ракети

При липсата на зенитни ракети за системите Patriot Украйна ще се фокусира в унищожаването на установките за балистични ракети на територията на Русия. Това каза украинският президент Володимир Зеленски по време на заседание на Националния съвет за сигурност и отбрана в Киев. Военни анализатори коментират, че това не е лесна задача, защото установките са мобилни. От сводките на ВВС е видно, че основно балистични ракети към Украйна летят от Курска, Ростовска и Брянска област, но също така и от Крим.

От началото на 2026 година Украйна е получила три пъти по-малко ракети прехващачи за балистични ракети спрямо минали години. Преди всичко това е свързано с дефицита, който предизвика войната в Близкия изток, но и с "опити да бъде направена Украйна по-сговорчива", допълни още Зеленски. Украинските власти коментираха през пролетта, че само в първите дни на войната в Близкия изток са използвани повече зенитни ракети за Patriot, отколкото Украйна е получавала изобщо.

Подсилването на противовъздушната отбрана (ПВО) е част от приоритетите за подготовка за зимата, с който се е заела цялата държавна администрация. В нощта срещу 5 август ВВС на Украйна не успя да свали нито една от използваните по Киев и околностите 28 балистични ракети заради липсата на прехващачи.

Украйна привлича и европейски военни компании в разработване на собствена система за ПВО - Freyja, но очакванията са, че тя ще заработи пълноценно най-рано в средата на 2027 година.

Пред зимата украинските власти трябва да изготвят планове за защита на критичната инфраструктура - енергийната система, водо-, топло- и газоснабдяване, както и да се подготви с изграждане на нови укрития и бомбоубежища, посочи още Зеленски в разпространените протоколни кадри от началото на заседанието.

Русия може да изстрелва по 100 балистични ракети месечно по Украйна

Русия може да изстрелва по 100 балистични ракети всеки месец по Украйна, смята един от съветниците в Офиса на украинския президент Серхий Бескрестнов, познат с прозвището си "Флаш". Той коментира, че в момента Русия се възползва от липсата на прехващачи и затова увеличава ударите с тези ракети.

По данни на ВВС през юли Русия е изстреляла 122 ракети "Искандер - М" (от които са свалени 16), както и още други, които се движат с балистична траектория (например "Циркон").

Според анализ на Sky News в момента Русия може да удари която цел пожелае на територията на Украйна. При последната атака под ударите на ракетите попаднаха множество складове, включително и за храни, дрехи и обувки. Puma предупреди своите потребители в Украйна, че в следващите седмици може да има проблеми с доставките.

САЩ нямат прехващачи за даване, но споделят разузнавателна информация

Според медийни публикации при последната си визита в САЩ (за погребението на сенатора Линдзи Греъм) украинският президент е поискал от Вашингтон пакет с ракети прехващачи, но американският му колега Доналд Тръмп е отказал, мотивирайки се с нуждата да бъдат защитени американските бази в Близкия изток.

В същото време американски сенатори и конгресмени заявяват пред Politico, че САЩ предоставят на Украйна повече разузнавателна информация. Според американски анализатори именно на това се дължат ефективните удари по енергийни обекти в Русия в последните месеци.

От пролетта Украйна атакува много успешно рафинериите, поразявайки все по-често трудните за ремонт инсталации за вторична преработка на петрол.

В нощта срещу 6 август има данни за масирана нова атака към рафинерията "Славнефт - Янос" в Ярославъл. Това е една от петте най-големи рафинерии в Русия с капацитет за преработка а 15 млн. тона петрол. Дружеството е под съвместен контрол на "Роснефт" и "Газпром".

Губернаторът на областта Михаил Евраев съобщава за свалени 88 дрона тази нощ. Има и други горящи точки, които обаче не са геолокализирани от мониторинговите канали. Руското Министерство на отбраната съобщи за свалени 605 дрона над териториите на Русия и окупирания Крим тази нощ.

Според Politico САЩ не са преставали да информират Киев за руска подготовка на ракетни удари, нос идването на власт на Тръмп информацията, нужна за атаки на руска територия е била оскъдна или липсваща в определени периоди.

Путин централизира дейностите в тила и доставките на оръжие

Руският президент Владимир Путин направи няколко промени в ръководството на армията - една от редките публично оповестени промени, става ясно от публикации в сайта на Кремъл.

Една от най-съществените промени е създаването на единна организация на логистиката и като цяло всички дейности в тила, която ще бъде поета от ген. Валерий Солодчук, който е назначен и за зам.-министър в Министерството на отбраната. Путин обяви и че поръчките на оръжия ще бъдат централизирани и поверени на зам.-министъра на отбраната Александър Санчик. В разпространено от Кремъл видео той поясни, че тази промяна е поискана от министърът на отбраната.

Ясен е и ръководителят на новото звено в руската армия за безпилотните сили

Путин обяви още и името на ръководител на новото подразделение за безпилотните сили в руската армия (създадено по подобие на украинската армия) - това е началникът на щаба на групировката "Център" Денис Лямин.

Направена е и рокада в ръководството на групировките "Център" - назначен е ген. Андрей Иванаев, който досега беше начело на групировката "Изток", и на "Изток" - ген. Пьотр Болгарев, който досега беше началник на "Център".

Двете групировки работят заедно в последните месеци, допълва руското издание "Комерсант".

Според анализ на The Wall Street Journal целта на промените е в отговор на критики на военни кореспонденти за бавното настъпление в Донецка област.

Според коментари на военния анализатор Олександър Коваленко лятната офанзива на Русия е провалена - през юли руската армия е окупирала към 40 кв. км, оценка, която се приближава до заключенията на Института за изучаване на войната (ISW) и други западни анализатори, базирани на геолокализирани данни. Коваленко посочва, че юли 2025 година е един от успешните месеци за Русия на бойното поле и тогава е окупирала над 500 кв. км от територията на Украйна.

86-ти ден продължават интензивните боеве в Украйна

86-ти ден продължават интензивните боеве в Украйна. По данни на анализатори през юли Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) през юли е имало над 8000 бойни действия, или средно това са 255 на ден. Сводката за 1264-ия ден от пълномащабната война (5 август) показва 261 атаки спрямо 259 ден по-рано. Русия е извършила и 78 въздушни удари с 299 авиационни бомби и над 3300 артилерийски обстрела по позиции на бойното поле и близките населени места. Използвани са и 10,6 хил. fpv-дрона.

Най-тежките сблъсъци са регистрирани в Покровското направление (29) и в покрайнините на Костянтинивка (29). Интензивни обаче са боевете и в Словянск, Лиман и Хуляйполе.

Летището в Лайпциг е избегнало на косъм взрив

Властите са открили дрон с експлозиви, до транспортен самолет на Украйна на летището в Лайпциг, разказва британското издание The Guardian. Според публикацията взривът се е разминал на косъм, защото поставеният детонатор е бил дефектен.

Според оценки на британски анализатори количеството експлозив, което е пренасял дронът, е било достатъчно да нанесе сериозни щети на самолет.

Летището в Лайпциг е база за украинските транспортни самолети Ан-24.