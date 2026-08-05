Силни отчети и ръст при Nvidia насочиха Dow Jones към нов исторически връх

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average достигна нов исторически връх в сряда благодарение на силните отчети и покачването в цената на акциите на Nvidia, предава CNBC.

Индексът с 30 компании прибави 263,4 пункта и отбеляза рекорд от 54 349, 12 пункта, както и петата си поредна положителна сесия. Широкият измерител S&P 500 отстъпи от новия си рекорден връх, постигнат по-рано през деня, като записа спад от 0,17% до 7723,55 пункта. Технологичният показател Nasdaq Composite се понижи с 0,83% до 26 363,44 пункта.

Движенията в сряда прекъснаха четиридневна печеливша серия за S&P 500.

Nvidia, която е част от Dow отбеляза ръст от над 3%, след като Илон Мъск съобщи, че SpaceX ще използва процесори на компанията при изграждането на инфраструктурата си за изкуствен интелект в бъдеще.

Книжата на SpaceX отбелязаха спад от над 13%, след като ракетната компания публикува първия си тримесечен отчет след листването си на борсата през юни. Компанията съобщи, че капиталовите ѝ разходи са се повишили шест пъти до 18,4 млрд. долара през второто тримесечие. Тази цифра изпревари очакванията на анализаторите, а мнозинството разходи са отишли за изкуствен интелект.

Гигантът в областта на чиповете Advanced Micro Devices и членът на „Великолепната седморка“ Alphabet имаха затруднения. Книжата на първата поевтиняха с 4%, след като тя публикува коригирана печалба, която надмина съвсем леко очакванията на Wall Street. Втората отбеляза спад от 4%, след като съобщи, че ще преустрои подразделенията си за изкуствен интелект и че главният изследовател Джеф Дийн напуска компанията след 27 години работа в нея.

Wall Street отбеляза ръстове във вторник, като S&P 500 затвори над 7700 пункта за първи път, а Dow също се извиси до рекорден връх.

Нарасналите надежди за споразумение за повторно отваряне на Ормузкия проток в Близкия изток също подкрепиха фондовите пазари тази седмица.

Вчера американският финансов министър Скот Бесънт заяви, че САЩ и Иран може да постигнат споразумение за повторно отвяране на протока.

В сряда цените на петрола останаха стабилни, след като се понижиха във вторник. Фючърсите върху международния бенчмарк Брент прибавиха седем цента до 79,43 долара за барел. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI се търгуваха с 50 цента надолу до 75,27 долара за барел.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до съответно 4,615% и 5,171%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, се понижи до 99,678 пункта. Еврото и паундът поскъпнаха до съответно 1,155 и 1,347 долара. Спрямо йената доларът остава на ниво от 157,74 йени за долар.

Американските фючърси върху златото прибавиха 3,7% до 4305,20 долара за тройунция.