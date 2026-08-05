Удари ли по авторитета на европейските институции кризата с мигранти в Сеута

Кризата с миграционната вълна към испанския анклав Сеута започна с дезинформационна кампания и умишлено фалшифициране на решение на испанския Върховен съд, че границата е „отворена“ и Испания узаконява всички пристигащи. Този коментар направи Мариян Събев, старши анализатор от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД), в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Тази дезинформация беше най-силно развита в социалната мрежа TikTok“, посочи той.

Според него основният проблем в началото на кризата е свързан със системите за ранно известяване на испанските служби. По думите му е имало информация за движението на големи групи хора, но не са били предприети превантивни действия.

„Това, което най-отчетливо се забеляза, бе провалът на системите за ранно известяване в испанските служби и в испанското разузнаване поради неясни към момента причини. Налице са данни, че такива сигнали са съществували“, отбеляза анализаторът

Той допълни, че отношенията между Мароко и Испания са динамични и е възможно ситуацията да е била използвана за проверка на механизмите за реакция на испанските институции. Събев обаче уточни, че няма категорични данни, които да доказват злонамерено действие от страна на мароканските власти.

Испанските власти са успели да реагират ефективно след началото на кризата. В рамките на няколко дни са били активирани планове, включително с участие на армията, а страната не е използвала европейския механизъм за подкрепа чрез Frontex, тъй като е успяла да се справи със собствен ресурс.

„Начинът, по който испанските власти се справиха, бих го оценил доста високо. В рамките на три дни успяха да активизират и да разгърнат планове, които по всяка вероятност са съществували. Това показва едно доста добро ниво на вътрешна координация“, е оценката на анализатора.

Според него кризата обаче показва необходимостта Европа да развива по-ефективни механизми за превенция и реакция, включително чрез по-тясно сътрудничество между службите на отделните държави.

По думите му миграцията остава политически фактор в Европа. Той подчерта, че реакциите на държави като Италия трябва да се разглеждат и през призмата на вътрешнополитическите различия. И добави,че подобни кризи често се използват за засилване на политически послания и противопоставяне.

„Не бих казал, че европейската солидарност беше разклатена. По-скоро това са политически противопоставяния, които са нормални между две държави, които се управляват от двата политически полюса“, обясни Събев. Той се надява, че обществото ще подхожда критично към опитите за използване на миграционни кризи за насаждане на страх.

Има ли разлика в подготовката на полицейските и въоръжените сили за реакции при кризи? Има ли ерозия в политическото говорене и моралната етика? Откъде се намесват киберактивистите?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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