Търсенето в Китай на жилища в съветски стил показва ограниченията пред съживяването на пазара

Пет години след началото на имотната криза в Китай купувачите на жилища най-сетне започват да се завръщат. Уловката за строителните компании – те избягват слънчевите, нови апартаменти и се насочват към малки, стари жилища, пише Bloomberg.

Купувачите в големите градове влагат средствата си в апартаменти, построени предимно по времето на вдъхновения от Съветския съюз строителен бум през 70-те и 80-те години на миналия век. Известни като лаопосиао, което означава стари, порутени и малки, те обикновено страдат от лоша изолация и остаряла канализация.

Купувачите не обръщат внимание на тези пропуски, тъй като апартаментите често се намират в привлекателни райони с добри училища, градски транспорт и други удобства. Това тласка нагоре цените на малките жилища поне в някои градове. Средните цени на апартаментите в Шанхай с площ под 70 кв. м са нараснали с 2,4% до края на април спрямо дъното през ноември м. г. въпреки тенденцията за спад на по-широкия пазар на национално ниво, сочат данни на компанията за анализи Proptech Innovations.

Прекомерното внимание към малки, остаряващи жилища показва, че по-широкото възстановяване на имотния пазар в Китай все още трябва да измине дълъг път въпреки нарастващия оптимизъм сред банките на Wall Street. Но това е и в унисон с усилията на Пекин да насърчи обикновените китайци да използват по-голяма част от средствата си за потребление и инвестиции, а не за участие в имотни спекулации.

„На пръв поглед може да ви се стори, че живеете в килия“, казва Джейсън Лу, собственик, който притежава 40-годишен апартамент в Шанхай, който има железни решетки на прозорците.

Той привлича потенциални наематели, като ги съветва да погледнат средата. В рамките на 200 м могат да се насладят на гледки към реката, тенис корт и достъп до бизнес квартала Лудзядзуей. В района е планирано изграждането на метростанция.

44-годишният Лу купил имота с площ от 32 кв. м за около 290 хил. долара през март и похарчил над два пъти повече за по-голям апартамент в същия комплекс. Той обзавежда отново по-малкото жилище, за да го отдава под наем. По-големият апартамент вече има наемател.

Жилищата не са съвсем евтини за размера си. Общо цената достига 8935 долара на кв. м, близо над пъти повече от средната цена на новите жилища в САЩ, въз основа на данни от преброяването на населението.

Спадът на имотния пазар в Китай отдавна е източник на проблеми за икономиката, като предизвика спиране на обслужването на дългове за 130 млрд. долара и тласна процъфтяващи преди време строителни компании като China Evergrande Group и Country Garden Holdings към фалит. Признаците по-рано тази година, че натискът за продажба на жилищата се смекчава се оказаха краткотрайни. През май спадът в цените на старите и новите жилища се ускори и анализатори предупреждават, че пазарът вече е навлязъл в традиционно труден сезон за продажбите.

Жилищни имоти в Шанхай. Снимка: Qilai Shen/Bloomberg

Мащабът на имотната криза в Китай означава, че анализаторите от години търсят признаци за обръщане на пазара и търсенето на малки апартаменти е новият източник на надежда. Но данните показват друг риск – дори в тази част на пазара възстановяването се случва само в най-големите градове.

Когато продажбите на стари жилища в Шанхай достигнаха 4-годишен връх през март, около половината от сделките бяха за апартаменти на цена под 2 млн. юана (300 хил. долара), сочат данни на Proptech Innovations. Пекин, Шънджън и Ханджоу, технологични центрови, които Alibaba Group Holding и компанията за изкуствен интелект DeepSeek наричат свой дом, наблюдават сходно поведение.

Спадът на цените на жилищата в Китай се задълбочава – месечните спадове се ускоряват, като слагат край на подобренията през последно време. Графика: Bloomberg LP

По-бедните градове, много от които не преживяха строителния бум от 70-те и 80-те години на миналия век, също не успяват да се възстановят. Това е отразено в широките измерители – макар че цените на старите жилища във водещите градове нараснаха с около 0,35% през май, тези в по-малките градове не са имали положителен месец от 2023 г., сочат данни на Bloomberg.

Цените на старите жилища в Шанхай намаляха с около 15% между март и декември м. г. и са спаднали с една трета спрямо връхните им нива през 2022 г., сочат данни на компанията Centaline Group.

Местните власти в Китай положиха много усилия да съживят имотния пазар, но до момента резултатите са смесени. Местните власти в над 80 града повишиха тази година квотите за кредитиране, обезпечени от жилищен фонд, програма за спестявания на правителството помагаше на хората да купят жилища при по-ниски лихвени проценти от тези на банките, съобщава China Index Holdings.

Шанхай, Шънджън и други градове разшириха достъпа до покупки на жилища за неместни жители, които преди това бяха считани за недопустими. В края на миналата година централното правителство намали ДДС върху продажбите на жилищни имоти, притежавани по-малко от две години.

Търсенето на стари жилища е необичайно в Китай, който от години е обсебен от нови проекти. Това означава, че затруднените строителни компании, които разчитат отчасти, че търсенето ще се върне за големите им наличности от непродадени имоти, не могат да се надяват да се възползват значително от възможно възстановяване.

Показател за акциите на китайските строителни компании на Bloomberg Intelligence сочи, че те отчитат спад от 24% от началото на годината спрямо ръст от 2,7% за бенчмарка CSI 300. Въпреки че възстановяването на жилищния пазар може да е започнало в някои големи градове, това няма да е достатъчно за смекчаване на забавянето в по-малките, казва Тин Лу, главен икономист за Китай в компанията Nomura Holdings.

„Китай остава в дълга имотна криза“, пише той в доклад през май.