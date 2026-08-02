Зукърбърг най-накрая предложи антиутопичен, но доходоносен план за изкуствения интелект

Общоприетото схващане в технологичния сектор е, че е по-добре да похарчите прекалено много пари, отколкото да изпуснете своя шанс. Разбира се, инвеститорите в големите технологични компании не се чувстват комфортно, когато компаниите им прекаляват с инвестициите. Те показаха това чрез разпродажбата на акции на Alphabet Inc. миналата седмица, когато компанията заяви, че ще инвестира повече от очакваното в изкуствен интелект (AI), и отново с акциите на Meta Platforms Inc., когато последният заяви почти същото, пише Bloomberg.

Не помогна и това, че Meta представи отчета си в същия ден като Microsoft Corp., чиито разходи за изкуствен интелект обикновено носят незабавна възвръщаемост чрез облачния ѝ бизнес Azure.

Meta не може лесно да превърне разходите си в приходи. AI подобри таргетирането на рекламите ѝ, но дори тук има ограничения в способността на технологията. Въпреки това основателят на Facebook Марк Зукърбърг е формулирал своя план за действие относно изкуствения интелект по-ясно от преди и той звучи по-правдоподобно от всичко, което някога е казвал за своето злополучно приключение с виртуалната реалност - метавселената.

Плановете на Meta обхващат три ключови области: лични AI агенти, бизнес агенти и отдаване под наем на центрове за данни на други компании. И трите са в начален етап на развитие, но Зукърбърг има солидна основа, за да ги направи жизнеспособни.

Метавселената го принуди да изгради нова компютърна платформа от нулата, залог, който доведе до загуби от над 60 млрд. долара и ограничен брой потребители.

Разбира се, изкуственият интелект е много по-голям залог. Meta е инвестирала около 110 млрд. долара в изграждане на центрове за данни и закупуване на чипове от Nvidia Corp. през последните две години - и планира капиталови разходи от 130-145 млрд. долара през 2026 г.

Компанията също не забавя темпа на развитие. Главният финансов директор Сюзън Ли казва, че Meta „максимизира капацитета си за 2026 и 2027 г.“

Това показва, че Зукърбърг започва да формулира по-съгласувано как възнамерява да печели пари от всички тези капиталови разходи.

Миналата година Meta похарчи 14,3 млрд. долара за дял в Scale AI, като привлече основателя ѝ Александър Уанг да ръководи новия екип на Зукърбърг - Superintelligence Labs, чиято задача е да превърне компанията в лидер в „личния суперинтелект“.

И въпреки поредица от напускания в ръководството и слуховете за политиканство в стил „Игра на тронове“ в екипа, изглежда, че компанията обновява някои продукти по смислен начин. Един нов модел, Muse Spark, вече е в основата на асистента Meta AI, а Зукърбърг казва, че обновяването е съвпаднало с 60-процентния скок в броя на хората, използващи чатбота.

Екипът разработва и Muse Image и Muse Video, насочени към „създатели на съдържание“.

Колкото и да сте отблъснати от съдържанието на AI, Зукърбърг твърди, че това ще даде тласък на „цяла нова и почти безкрайна вселена от персонализирано съдържание“, което би могло да държи хората още по-дълго фокусирани върху телефоните си.

Това антиутопично, но доходоносно бъдеще изглежда правдоподобна перспектива. Според Зукърбърг, когато изкуственият интелект е бил използван за подобряване на механизмите за препоръки в социалните платформи на Meta, времето, прекарано в разглеждане на приложенията, се е увеличило с двуцифрен темп. С други думи, той вече може да използва изкуствен интелект, за да накара хората да прекарват повече време в преглеждане на неща, които не са искали преди.

Ако бизнесите могат значително да подобрят рекламите си, използвайки Muse Image и Muse Video, това ще бъде един от първите знаци, че Meta превръща големите си инвестиции в изкуствен интелект в приходи. Следващият път това ще стане чрез лични асистенти за потребителите и надграждането на Meta AI. Около един милиард души говорят с чатбота в WhatsApp, Facebook Messenger и Instagram всеки месец, но Зукърбърг иска повече.

Той намекна за скорошното пускане на пазара на „страхотен потребителски продукт, който работи веднага щом го извадите от кутията и е достатъчно лесен за използване от милиарди хора“. Предизвикателството пред него ще бъде да насърчи потребителите да преминат от разговор с Meta AI към това да го карат да прави неща вместо тях, като например изпращане на поздравителни съобщения за рожден ден.

Въпреки че все още остава открит въпросът дали някой от тези потоци от приходи ще проработи, Зукърбърг очертава търговска пътна карта по-ясно, отколкото за виртуалната реалност. Може би тя няма чистата икономика на огромния облачен бизнес на Microsoft, но за първи път от доста време разходите на Meta изглеждат по-скоро като пресметната инвестиция, отколкото като скок в тъмното.