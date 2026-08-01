Кевин Уорш обмисля да намали броя на заседанията на Фед

Новият председател на Федералния резерв Кевин Уорш обмисля да намали честотата на планираните заседания на централната банка на САЩ, предава Bloomberg, позовавайки се на The New York Times.

По информация на изданието Уорш е повдигнал предложението за промяна на броя на заседанията по време на тазседмичната среща на Федералната комисия по операциите на открития пазар (FOMC), която определя лихвената политика. Говорител на Фед е отказал коментар.

В момента ръководството на паричния орган заседава осем пъти годишно в рамките на двудневни срещи, след които обявява решенията си за паричната политика. Намаляването на броя на заседанията би представлявало значителна промяна за американската централна банка в момент, когато инвеститорите критикуват опита на Уорш да ограничи насоките към пазарите относно бъдещата посока на лихвените проценти, а Фед е под нарастващ натиск да предприеме по-решителни действия срещу инфлацията.

В сряда членовете на Фед гласуваха с 9 срещу 3 гласа за запазване на основните лихвени проценти без промяна. Решението беше широко очаквано от пазарите, но инвеститорите реагираха негативно, след като Уорш отказа да обясни подробно мотивите за решението и не заяви, че би подкрепил повишение на разходите по заемите, ако инфлацията не започне да се забавя.

Кевин Уорш, който пое ръководството на Фед през май, вече даде сигнали, че възнамерява да въведе и други промени. Сред тях е възможността да се намали броят на пресконференциите след заседанията по паричната политика. Той също така обяви създаването на пет работни групи, които да разгледат потенциални промени в начина, по който Фед провежда паричната си политика - от комуникационната стратегия до използването на икономически данни и управлението на баланса на централната банка.

По време на изслушването му за утвърждаване от Сената през април Уорш беше попитан дали е ангажиран с провеждането на заседания на FOMC поне веднъж на всеки осем седмици.

„Смятам, че законът изисква минимум четири заседания, но четири не са достатъчни“, заяви той. „Следователно е подходящо да има повече заседания от това. Но все още дори не съм започнал да разглеждам графиците за заседанията за 2027 г. и след това.“

Фед вече е насрочил заседанията си до края на 2026 г. - през септември, октомври и декември - както и тези за 2027 г. На уебсайта на институцията е посочено, че „всяка дата на заседание е предварителна до потвърждаването ѝ на непосредствено предхождащото заседание“ - уточнение, което е съществувало още преди назначаването на Уорш за председател.

Според процедурните правила на FOMC се събира най-малко четири пъти годишно във Вашингтон, а при необходимост - и по-често. Заседанията се провеждат по решение на председателя на Управителния съвет или по искане на трима членове на комисията.

Фед периодично провежда и извънредни заседания в периоди на сериозни икономически или пазарни сътресения, като например в началото на пандемията от Covid-19 през 2020 г.