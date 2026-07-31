Nio привлича най-голямо внимание сред китайските марки от началото на годината

Най-големият изцяло електрически SUV в Китай се изкачва в класациите за продажби в страната, давайки на автомобилния производител Nio Inc. така необходимия тласък на финансите му, като същевременно се противопоставя на по-широкия спад, обхванал сектора, пише Bloomberg.

Продажбите на ES9 засенчиха всички останали автомобили в сегмента в Китай през юни - с изключение на Model Y на Tesla Inc., генерирайки 5,3 млрд. юана (784 млн. долара) приходи, изчислява Bloomberg Intelligence. ES9 е толкова популярен, че клиентите, които искат версията с най-много екстри, ще трябва да чакат до 16 седмици.

За Nio успехът на ES9 надгражда постигнатото с обновения ES8 миналата година и представлява забележителен контраст с трудностите на компанията през последното десетилетие, когато тя отчиташе загуби година след година и изгаряше милиарди долари кеш.

Инерцията нарасна след първата печалба в последните месеци на миналата година, въпреки че завръщането на Nio към загуба през първото тримесечие на 2026 г. подчертава колко бързо може да намалее потребителският интерес на пренаселения китайския автомобилен пазар.

ES9 е изграден върху 900-волтова архитектура, която използва батерии на Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), съвместими както със свръхбързи зарядни устройства, така и със собствените мрежи за смяна на батерии на Nio. Интериорът в задната част на колата имитира частен самолет и включва интелигентни затъмняващи се прозорци, които стават напълно непрозрачни, и два 16-инчови екрана за видеоконферентна връзка.

ES9 започва на цена от 498 000 юана, която е с 30 000 юана по-ниска от цената по време на предварителните поръчки. Купувачите, които изберат програмата за лизинг на батерии на Nio, получават и допълнителна отстъпка, която понижава цената на автомобила под прага за луксозен модел от 400 000 юана.

Доминацията на електрическите автомобили в Китай е ключов повратен момент, който проправя пътя за местните марки да се конкурират с традиционните западни автомобилни производители дори в най-високия пазарен сегмент, коментира Крис Лю, старши анализатор в Omdia .

Въпреки това настоящата популярност на Nio може да не е сигнал за устойчив обрат. Покачването на популярността на ES8 и ES9 означава, че по-старите и по-достъпни модели на Nio, като ES6 и ET5, по същество са били пожертвани, посочва Джу Юлон, основател на консултантската фирма Zhineng Auto.

Инвеститорите също искат да видят дали инерцията в продажбите ще продължи. Въпреки настоящото поскъпване, акциите на Nio, листнати в Хонконг, са надолу с около 30% спрямо върха в средата на април.

Въпреки че най-новите модели на Nio привлякоха вниманието на купувачите, автомобилният производител е изправен пред безпрецедентна атака от конкуренцията. Само през първата половина на годината бяха представени около 650 нови или обновени автомобила, а анализ на Bloomberg на месечните данни за регистрация от Китайския център за автомобилни технологии и изследвания показва, че броят на чисто новите модели постоянно се е движил около 30 коли на месец от март насам.

Шест от всеки 10 нови автомобила, пуснати на пазара през първата половина на тази година, са с дължина над 5 метра, което е пряка конкуренция с ES8 и ES9, дори и да използват различни задвижвания.

Този бърз продуктов цикъл драстично е съкратил срока на годност дори на най-успешните превозни средства.

„В ерата на автомобилите с двигатели с вътрешно горене беше нормално един модел да остане популярен в продължение на пет до десет години“, каза Йейл Джан, управляващ директор в Automotive Foresight. „Поддържането на такава пазарна дълготрайност сега е много по-трудно“.