Западните автомобилни производители губят битката за най-големия пазар

Средата на миналото десетилетие беше златен период за западните производители на автомобили в Китай, най-големия автомобилен пазар в света. Марки като Buick и Volkswagen процъфтяваха, тъй като новата група купувачи не успяваше да се сдобие с чуждестранни автомобили достатъчно бързо, пише The Wall Street Journal.

Но сега нещата са много по-различни.

Най-големият западен автомобилен производител в Китай, Volkswagen, отбеляза спад на пазарния дял на своите марки до 9,7% през 2025 г. от 14,7% през 2015 г., изчислява консултантската фирма AlixPartners.

Германският автомобилен производител сега обмисля съкращения на десетки хиляди работни места в световен мащаб, отчасти поради загубата на позиции в Китай. Печалбата на Volkswagen, която генерира в Китай, се понижава от 5 млрд. долара преди десетилетие до прогнозираните 228-684 млн. долара за тази година.

Днес западните автомобилни компании са изправени пред силна конкуренция в лицето на местните компании, които се учат от тях как да правят автомобили. Общият пазарен дял на американските марки е спаднал до 5% за миналата година от 12% през 2014 г., изчислява AlixPartners.

Разпределение на пазрания дял според произхода на автомобилите в Китай. Източник: AlixPartners/WSJ

Китайските автомобили, които предлагат повече функции, по-добри технологии и по-конкурентни цени, съставляват две трети от продажбите на нови автомобили в страната и почти изцяло са изместили чуждестранните производители от пазара на електрически и плъгин хибридни автомобили. Дори Tesla, която помогна за изграждането на пазарната ниша, свързана с изцяло електрическите модели в Китай, отчита спад на своето присъствие.

Китайските марки получиха предимство при електрическите превозни средства отчасти благодарение на държавните субсидии, но те увеличиха тази преднина, като действаха бързо, коментира Стивън Дайър, ръководител на автомобилния и индустриален отдел на AlixPartners за Азиатско-Тихоокеанския регион.

Според него китайските автомобилни производители се развиват много по-бързо от западните марки, избягвайки дългите цикли на разработка, като налагат софтуерни корекции и надстройки на по-късен етап.

Пазарен дял на американските марки в Китай в периода 2010-2025 г. Източник: AlixPartners/WSJ

Компании като XPeng, Li Auto и BYD обновяват продуктовата си гама на всеки три години, докато компании като Ford обикновено работят на петгодишен цикъл в това отношение.

„По ирония на съдбата, нещата, които доведоха до успеха на тези традиционни автомобилни производители, сега всъщност станаха пречка за тяхното усъвършенстване“, изтъква Дайър.

Чуждестранните марки все още съставляват приблизително половината от продажбите на автомобили с двигатели с вътрешно горене, но пазарът се свива, тъй като китайските потребители преминават към електрически превозни средства.

Доминацията на китайските марки остава, дори когато вътрешният им пазар се свива на фона на икономическото охлаждане. В отговор тези автомобилни производители се глобализират, фокусирайки се върху износа. AlixPartners прогнозира, че автомобилите на китайските марки ще достигнат 16% от продажбите в Европа до 2030 г., в сравнение с 10% за миналата година.

Засега високите мита и опасенията за националната сигурност държат китайските автомобили далеч от САЩ, но на други пазари те усещат задушаващата тежест на тяхното предимство, изтъква Дайър.