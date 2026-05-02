Новият електромобил на Xiaomi в Европа – проектиран в Германия, но произведен в Китай

На автомобилното изложение в Пекин, щандът на Xiaomi беше сред най-посещаваните, като посетителите искаха да зърнат основателя и главен изпълнителен директор на компанията, Лей Джун, личност, чийто статус в Китай е близък до този на знаменитост, пише Euronews.

По-рано този месец Xiaomi вече привлече общественото внимание с нашумял тест за издръжливост, воден от Лей Джун, който лично шофира Xiaomi SU7 Pro от Пекин до Шанхай – разстояние от около 1300 километра - само с едно спиране за зареждане.

Пътуването беше предавано на живо в социалните платформи, привличайки голяма онлайн аудитория и превръщайки шофирането в публична демонстрация на реалния пробег и характеристиките на автомобила.

На изложението в Пекин, Лей Джун представи концепцията Vision Gran Turismo за вътрешния пазар, след световната ѝ премиера на Mobile World Congress 2026. Той също така сподели актуализации за представянето на новото поколение SU7 и очерта плановете за предстоящия модел YU7 GT.

От производство до екосистема

Инерцията на Xiaomi в сектора на електрическите превозни средства се увеличава. Компанията навлезе на пазара едва през 2024 г. с пускането на SU7. Оттогава тя разшири своята гама, добавяйки YU7, който регистрира 200 000 предварителни поръчки в рамките на минути след дебюта си.

Компанията вече се готви да пусне и YU7 GT, нейният първи модел, разработен в сътрудничество с европейски инженери. Очаква се автомобилът да дебютира в Китай в края на май, съчетавайки производителност, комфорт и динамика на шофиране.

Производителността се е превърнала в ключова част от позиционирането на Xiaomi. SU7 Ultra, например, ускорява от 0 до 100 км/ч за по-малко от две секунди и достига максимална скорост от 350 км/ч, което го поставя в категорията на високопроизводителните електрически автомобили.

В завода за електрически превозни средства на Xiaomi в Пекин производството се движи с темп, който отразява тези амбиции: нова кола слиза от производствената линия приблизително на всеки 76 секунди.

Обектът интегрира производство, изследвания, тестване и клиентско изживяване под един покрив, отразявайки стремежа на Xiaomi към вертикална интеграция.

С над 700 робота, участващи в ключови процеси, и степен на автоматизация, надвишаваща 90% в някои цехове, фабриката разчита в голяма степен на системи за инспекция, управлявани от изкуствен интелект, предназначени да откриват дефекти с почти перфектна точност. Специализираната тестова писта на обекта гарантира, че всяко превозно средство се проверява в реални условия преди доставка.

Освен производителността, Xiaomi залага и на интеграцията. По-широката ѝ стратегия има за цел да свърже превозните средства с лични устройства и системи за интелигентен дом чрез операционната система HyperOS. На практика това позволява на шофьорите да управляват ежедневните си рутини – от резервации до контрол на домашната среда – докато системата се адаптира към поведението на потребителя, регулирайки осветлението или музиката въз основа на нивата на стрес или предпочитанията.

Този екосистемен подход отразява по-широката тенденция сред китайските автомобилни производители, които все повече комбинират хардуер със софтуер и функции, задвижвани от изкуствен интелект.

Разширяване на световните пазари

С бързото разширяване на местната си продуктова гама, Xiaomi сега насочва вниманието си към международните пазари.

Компанията обяви планове за глобалната си експанзия през 2027 г., като се очаква Германия да бъде първият ѝ отвъдграничен пазар. В тази връзка Xiaomi откри Център за научноизследователска и развойна дейност и дизайн на електромобили в Мюнхен през 2025 г., един от водещите европейски центрове за автомобилно инженерство.

Ръководен от бившия изпълнителен директор на BMW Рудолф Дитрих, центърът се фокусира върху адаптирането на автомобилите на Xiaomi към европейските стандарти - от регулации и инфраструктура до предпочитания на клиентите.

Ранните сигнали сочат нарастващ интерес. По време на тестови шофирания, проведени миналата година, превозните средства привлякоха внимание дори на зарядните станции, като минувачите спираха, за да ги разгледат по-отблизо.

Навлизането на Xiaomi в Европа се подготвя на фона на забавянето в растежа на пазара на електрически превозни средства. По данни на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA) електрическите превозни средства представляват 17,4% от регистрациите на нови автомобили през 2025 г., в сравнение с 13,6% година по-рано.

В същото време конкуренцията се засилва, като утвърдени играчи като Volkswagen и Tesla са изправени пред нарастващ натиск в лицето на китайските производители.

В бъдеще Xiaomi сигнализира за по-нататъшно разширяване на гамата си от автомобили, въпреки че конкретни подробности все още не са обявени.