Ford може да си партнира с китайската Xiaomi за производството на електромобили в САЩ

Американският автомобилен производител Ford Motor и китайската компания Xiaomi обсъждат възможността да създадат съвместно дружество за производство на електромобили в САЩ, съобщи Financial Times, цитиран от Bloomberg.

Разговорите са предварителни, уточнява изданието, като цитира запознати с въпроса източници. То съобщи също, че Ford е обсъждала сътрудничество и с други китайски автомобилни производители, включително BYD.

Ford и Xiaomi са отрекли пред FT, че водят такива преговори, а BYD е отказала коментар.

Съобщението за преговорите за партньорство идва в момент на нарастващо търговско напрежение между САЩ и Китай и съперничество в ключови сектори като производство и доставки. Въпреки че китайските производители на електромобили все повече се стремят да се диверсифицират в чужбина поради засилващата се вътрешна конкуренция и свръхкапацитет, разширяването на американския пазар ще се изправи пред нарастващи геополитически проблеми.

Китайските производители на електромобили избягват американския пазар поради митата и по политически причини. Но те се разширяват бързо другаде в света. Китайските автомобилни компании постигнаха рекорден пазарен дял в Европа през декември, като са произвели близо една десета от пътническите коли, продадени в региона.

Канада също постигна споразумение с Китай миналия месец за намаляване на някои търговски бариери и възстановяване на отношенията, включително позволи 49 хил. китайски електромобила да влизат на пазара при мито от около 6%, като премахна свръхналога от 100%. Канада въведе високо мито за китайските електромобили през 2024 г. в унисон с американската политика.

Президентът Доналд Тръмп заплаши Канада с мита от 100% върху целия ѝ износ за САЩ, ако тя сключи търговско споразумение с Китай.