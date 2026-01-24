Тръмп заплаши Канада със 100% всеобхватни мита, ако сключи търговска сделка с Китай

Американският президент Доналд Тръмп заплаши Канада със 100% мита върху целия ѝ износ за САЩ, ако сключи търговска сделка с Китай, ескалирайки напрежението между САЩ и северната им съседка, съобщава Bloomberg.

Тръмп, наричайки премиера Марк Карни „губернатор Карни“, заяви, че канадският лидер е „дълбоко сгрешил“, като е позволил на Китай да увеличи износа си на електрически превозни средства за Канада. Тръмп е критикуван от Канада за желанието си тя да стане 51-ият щат на САЩ.

„Китай ще изяде Канада жива, напълно ще я погълне, включително като унищожи нейния бизнес, социалната ѝ структура и начина на живот като цяло“, написа Тръмп в публикация в социалните платформи. „Ако Канада сключи сделка с Китай, незабавно ще бъде ударена със 100% мито върху всички канадски стоки и продукти, влизащи в САЩ“, добави той.

Коментарите му стават публични на фона на словесната престрелка между Тръмп и Карни заради действията на американския президент, целящи да разклатят световния ред, включително усилията му да завземе Гренландия. Карни заяви, че бъдещето на Гренландия трябва да се решава само от народа на Дания и Гренландия.

Миналата седмица Китай и Канада постигнаха споразумение за намаляване на някои търговски бариери и възстановяване на връзките, което сигнализира за обрат в канадската външна политика и откъсване от търговската програма на Тръмп.

Карни заяви, че очаква Китай да намали митата върху канадската рапица след среща с китайския лидер Си Дзинпин на 16 януари, първото посещение на канадски лидер в Пекин от осем години.

В замяна Канада ще позволи вноса на 49 000 китайски електрически превозни средства с мито от около 6%, премахвайки 100-процентния налог. Китай също така ще предложи безвизово пътуване на канадците, заяви Карни.

Скоро след подписването на сделката, канадският лидер произнесе широко отразена реч на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, в която предупреди относно принудата от страна на великите сили, осъждайки подхода на Тръмп към външните работи, въпреки че не спомена републиканеца по име.

Американският президент отговори, като обвини Канада в неблагодарност за американската военна защита и заяви, че страната „живее благодарение на САЩ“ - твърдение, което Карни отхвърли. Тръмп също така оттегли поканата си към Канада да се присъедини към неговия Съвет на мира, седмица след като Карни го подписа.