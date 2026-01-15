Завземането на венецуелския петрол от Тръмп тласка китайските рафинерии към Канада

Китайските рафинерии, които през изминалата седмица бяха напълно отрязани от венецуелския суров петрол, тъй като САЩ се позиционират за достъп до най-големите петролни запаси в света, се ориентират към по-скъп алтернативен източник – Канада, пише Bloomberg.

Китайските запитвания за канадски доставки са се увеличили след залавянето на президента Николас Мадуро в началото на януари, съобщават трейдъри, като преработвателите считат канадските сортове за едни от най-добрите заместители на венецуелския суров петрол сорт Мерей.

Трейдърите не посочват кои фирми са били сред първите, които са предприели действия, но съобщават, че редовните купувачи на венецуелски суров петрол, включително Shandong Chambroad Petrochemicals Co., Shandong Dongming Petroleum & Chemical Group и Sinochem Hongrun Petrochemical Co., ще трябва да намерят нови доставчици.

Канадският тръбопровод за износ на петрол снабдява купувачи от Китай - Trans Mountain е единственият петролопровод за износ на страната, който избягва САЩ. Карта: Bloomberg LP

Китай, който е най-големитя купувач на суров петрол от Венецуела, се възползваше от санкционираните товари, продавани с голяма отстъпка през последните години. Частни и държавни рафинерии приемаха товари чрез китайски дялове в петролни находища, чрез споразумения за петрол срещу заеми, както и чрез еднократни покупки на спот пазара, използвайки китайски юани и танкери от т. нар. тъмна флотилия, за да заобиколят ограниченията на САЩ.

Маневрите на администрацията на Тръмп през последните няколко седмици сложиха край на тези потоци, като засилиха петролната блокада и увеличиха натиска върху правителството на Венецуела. Тази седмица САЩ поискаха от страната да намали връзките си с Китай, Русия, Иран и Куба, съобщи ABC New, и вместо това да си сътрудничи със САЩ в производството и продажбите на петрол.

Суровият петрол на Венецуела се смята за тежък и кисел, което означава, че е гъст и с високо съдържание на сяра, като много наподобява канадския петрол от нефтени пясъци. При дестилация тези сортова дават много петролни продукти като битум, което ги прави привлекателни за развиващи се страни като Китай.

Потоците от Канада към Китай нараснаха след успешното разширяване на тръбопровода Trans Mountain Pipeline (TMX) през 2024 г., което позволи на производителите да изпращат повече петрол към западното крайбрежие за износ към Азия. Някои от първите товари бяха продадени на китайските държавни компании Sinochem и Sinopec, а частната рафинерия Zhejiang Petroleum & Chemical Co. пое повече пратки с течение на времето. Компаниите имат представителства и в градове като Калгари.

Около 64% от суровия петрол, транспортиран по TMX, единствения петролопровод до Тихия океан, отиват в Китай, а мнозинството от останалата част е предназначена за западното крайбрежие на САЩ, сочат данни на компанията Vortexa. Атабаска Уест Бленд е най-разпространеният сорт суров петрол, използван в азиатската страна, следван от Колд Лейк. И двата сорта се произвеждат в петролните пясъци на Северна Албърта.

Преминаването на Китай към Канада би било добре дошло за петролната област на Албърта и за Отава, където правителството се стреми да увеличи търговските връзки с други страни, различни от САЩ, откакто администрацията на Тръмп започна търговска война със северната си съседка в началото на миналата година.

Миналата година правителството на Албърта предложи да се построи нов петролопровод с капацитет от един милион барела дневно до Северна Британска Колумбия, но проектът се натъкна на противопоставяне от коренното население по крайбрежието, както и от правителството на Британска Колумбия. В меморандум за разбирателство, подписан през ноември, федералното правителство обеща да подкрепи новия петролопровод, ако Албърта предприеме мерки за укрепване на системата си за търговия с въглеродни емисии.

В момента Канада изнася почти 90% от петрола си за американски рафонерии, предимно в Средния Запад, но също и за американското крайбрежие на Мексиканския залив, където планираното пускане на венецуелски петрол на пазара понижава цената на тежкия суров перол.

В началото на миналата седмица около 22 млн. барела венецуелски петрол бяха на разположение и плаваха в кораби край Малайзия и Китай, като осигуриха буфер за тези, които се нуждаят от незабавна суровина. Но според очакванията този запас ще задоволи търсенето от Китай само за период до два месеца. От второто тримесечие на годината купувачите ще се нуждаят от канадски суров петрол или други алтернативи, считат търговци.

Китай е купил малко под 40% от общия износ на суров петрол по море на Канада през 2025 г., сочат данни на компанията Kpler. Но канадският суров петрол е много по-скъп от Мерей, като в момента струва около 8-9 долара повече за барел, което може да възпрепятства някои преработватели. Тази ценова разлика може да се намали, тъй като все повече рафинерии се конкурират за северните алтернативи, а венецуелските доставки се връщат в основния поток.

Канадските сортове, които се товарят от Ванкувър в Британска Колубния, достигат до Циндао в Китай за 17 дни. Това е много по-кратко от 57-дневното пътуване от залива Амуай във Венецуела и означава, че петролът може да се превозва с различни танкери – от по-малките Aframax до много големи танкери за суров петрол, което дава на купувачите повече възможности за транспорт.

Освен канадския суров петрол други възможни заместители на венецуелския петрол включват горивото и тежката суровина от Бразилия, въпреки че южноамериканската страна вече доставя голяма част от продукцията си на Китай.