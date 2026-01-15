Wall Street отваря с опит за възстановяване сред поредицата от загуби*

Борсовата сесия на Wall Street в четвъртък започва с опит за възстановяване след поредицата от загуби, предава CNBC.

Широкият пазарен показател S&P 500 се покачва с 0,6%, а технологичният измерител Nasdaq Composite отбелязва ръст от 0,9%. Индексът на сините чипове Dow добавя 0,3%.

Акциите на Taiwan Semiconductor поскъпват с 6%, след като най-големият производител на чипове в света отчете нетна печалба от 505,7 млрд. тайвански долара (16 млрд. щатски долара) за тримесечието, приключило през декември, спрямо средната прогноза на анализаторите за ръст от 25% до 467 млрд. тайвански долара. Това възстанови доверието на инвеститорите в изкуствения интелект (AI), като книжата на Micron Technology поскъпват с 3%, а тези на Nvidia и AMD – с по над 1%.

Акциите на Morgan Stanley са нагоре с над 1%, след като банката обяви резултати за четвъртото тримесечие, които надминаха очакванията на анализаторите. Цената на книжата на Goldman Sachs отбелязва лек спад, въпреки че кредиторът също надхвърли прогнозите за печалба през последното тримесечие.

На този фон последните икономически данни сочат стабилен пазар на труда. Молбите за помощи при безработица в САЩ неочаквано са намалели миналата седмица до най-ниското си ниво от ноември след седмици на колебания в данните по време на празничния сезон. Първоначалните заявления са намалели с 9000 до 198 хил. през седмицата, приключила на 10 януари, според данни на Министерството на труда, публикувани в четвъртък. Цифрата е под всички прогнози в проучването на Bloomberg сред икономисти.

През последните години молбите са спадали под 200 хил. само няколко пъти.

Междувременно продължаващите молби - показател за броя на хората, получаващи помощи и след първата седмица на безработица, са намалели до 1,88 млн. през предходната седмица.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,15%, а тази по 30-годишните - до 4,785%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,36% до 99,485 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 4,46% до 63,55 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 4,64% до 59,14 долара за барел.

Цените на петрола бяха по-високи в началото на седмицата, тъй като нарастващото напрежение между САЩ и Иран, водещ член на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), засили опасенията от прекъсване на доставките. Причина за това е бруталното насилие от страна на властите заради мащабните протести в страната. Впоследствие цените започнаха да спадат, след като Тръмп даде сигнал, че може да не атакува Иран.

Златото поевтинява с 0,47 на сто и се търгува на цена от 4614 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.