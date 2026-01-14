Украйна не може да противодейства на "Орешник", но Европа има нужните системи

В началото на 2025 година главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна ген. Олександър Сирский призна, че Украйна няма с какво да противодейства на балистични ракети със среден обсег на действие като "Орешник" и за година това положение не се е променило. Най-модерните системи, с които разполага - Patriot и европейските SAMP-T, са способни да свалят балистични ракети ("Искандер -М"), както и аеробалистичните "Кинжал", но не и "Орешник".

В Европа обаче има системи, които могат да се справят с такива ракети, посочват военните анализатори от Defense Express. Според тях получената от Германия в началото на декември първа система Arrow 3 е в състояние да прихване и унищожи балистична ракета със среден обсег на действие, а при определени обстоятелства - и междуконтинентална ракета.

Разработката е на Израел и официално не се уточнява срещу какви ракети е ефективна, но според наблюдатели системата е тествана срещу ирански балистични ракети с различен обсег на действие. Според германското издание Die Welt засега и тази система няма да се справи с атака с "Орешник", защото все още не е напълно интегрирана в германската система за сигурност.

Берлин подписа и още един договор за доставка на системи Arrow 3, с което общата стойност достигна 6,5 млрд. долара, или най-мащабната оръжейна сделка на Израел до този момент.

Европа разполага и с американските системи SM-3, разположени на американските военни кораби в европейски води, както и в Румъния и Полша като част от противоракетен щит на НАТО.

През 2025 г. Русия е увеличила в пъти ударите по градовете

През миналата година Русия е увеличила в пъти масираните обстрели по градовете в Украйна, сочат данни на Института за изучаване на войната (ISW). Според тях през 2024 година масираните комбинирани атаки с по над 200 въздушни цели са били три, а рекордната атака беше около новогодишната нощ - 287. През 2025 година ударите с над 300 цели са 42, като рекордната досега атака беше през септември с 823 въздушни цели.

ISW отчита, че при тези атаки от началото на войната през 2022 година в украинските градове са загинали 15 хил. цивилни граждани, а повече от 40 хил. са ранени. По данни на ВСУ в този период Русия е изстреляла по цели в тила повече от 13,3 хил. ракети от различни видове и 142 хил. дрона.

Ген. Сирский: Не допуснахме критични пробиви, запазваме позиции

Украинската армия не е допуснала критични пробиви през 2025 година и осуетила плановете за настъпление на руснаците, отчете ген. Олександър Сирский в социалните мрежи. Той посочи, че руските планове са да бъдат окупирани останалите под украински контрол територии на Донецка, Луганска и Запорожка област, както и левия бряг на Днепър в Херсонска област, за да бъде достигнато до Одеса и отрязан излазът на Украйна на Черно море.

"Устояхме, защото нашите войници работят на предела на възможностите си, с плна отдаденост и нанасяйки максимални щети на окупаторите", посочва генерала и допълва, че украинците са удържали стратегически позиции, които подготвят основата за следващите действия.

ВСУ принуди Русия многократно на променя крайните дати в плановете си за настъпление, отчете още генералът.

Един от тях е окупацията на агломерацията Покровск и Мирнохрад, която Русия планираше за лятната си офанзива. В момента градските боеве още продължават, а украинските щурмови отряди съобщават за удари по логистични линии и места за ротации на руските военни в града в последните часове.

Оценката на украинския Център за отбранителни стратегии градската агломерация вероятно ще бъде под контрола на Русия до края на януари, което ще освободи сили за продължаване на натиска към други части от фронтовата линия.

Бойните действия се забавят

Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 13 януари показват забавяне на бойните действия - 141 спрямо 159 ден по-рано. В предходните дни обаче атаките бяха по средно над 200 на денонощие и според военни анализатори причината е лошото време. Русия е извършила и 42 атаки със 78 управляеми авиационни бомби и 3700 артилерийски обстрела по позиции на фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 7900 fpv-дрона.

Покровск остава най-горещата точка на бойното поле с 39 регистрирани атаки през миналото денонощие. В съседно Олександривско направление са регистрирани 8. В направлението към Хуляйполе (Запорожката област) са регистрирани 26 атаки. След първоначалният силен натиск украинците пренасочиха резерви и настъплението на руснаците се забавя.

Интензивни са боевете и в Лиманското (11) и Костянтинивското направление (13).

Атаката по Таганрог е била с украински ракети

В нощта срещу 13 януари Украйна атакува Таганрог (Ростовска област) и имаше съобщения за пожар в предприятието "Атлант Аеро", където се произвеждат дронове. От ВСУ съобщиха, че за атаката са използвани ракети, произведени в Украйна. В социалните мрежи се коментира, че вероятно става въпрос за "Нептун".

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар обяви извънредно положение в две промишлени предприятия след ударите в нощта срещу 13 януари. Според публикации в социалните мрежи освен "Авант Аеро" украинците са атакували и авиационния завод "Бериев", който беше цел и през ноември.

В нощта срещу 14 януари Украйна атакува цели в Ростовска област. Има съобщения за пожар в завод "Емпилис", а видеа в социалните мрежи показват попадение на ракета от "Панцир 1" в жилищна сграда в Ростов. След атака в Крим без ток е Джанкой и съседни населени места.

Министерството на отбраната на Русия съобщава за унищожени 57 дрона вечерта на 13 януари и през нощта срещу 14 януари. Най-голям е броят над Ростовска област (27 свалени дрона). Над Крим са свалени 6 дрона.

Гръцкият корабен оператор Delta Tanker съобщи за атаки дронове по два нейни танкера - Matilda и Delta Harmony, пътуващи към терминала до Новоросийск, от където се изнася петрола от Казахстан ("Каспийския тръбопроводен консорциум"). Нанесените щети са минимални и няма пострадали. На този етап няма яснота откъде идва атаката - преди дни Русия удари с дронове два товарни кораба край пристанището в Одеса, а Украйна в последните седмици атакува на няколко пъти петролни танкери в Черно море, но винаги съобщаваше официално за тях.

В Белгородска област обмислят евакуация, ситуацията в Киев е тежка

В Белгородска област обмислят евакуация след ударите по енергийна инфраструктура в нощта срещу 9 януари. Тогава украински дронове оставиха без ток 600 хил. души и според публикации на местните власти няма подобрение. В публикация в Telegram губернаторът на областта Вячеслав Гудков намекна на гражданите да помислят къде могат да изпратят децата на топло.

В подобно положение е и столицата Киев. Градът също беше атакуван масирано срещу 9 януари, което остави около половината сгради (6000) без отопление, а отделни райони и без електро- и водоснабдяване. Комуналните компании успяха да възстановят доставките, но в нощта срещу 13 януари Русия нанесе нов ракетен удар по столицата - има данни за попадения на пет балистични ракети по най-голямата топлоцентрала в Киев.

В своето вечерно обръщение за 1420-ия ден от началото на пълномащабната война украинският президент Володимир Зеленски увери, че екипите на енергийните компании работят денонощно, за да възстановят доставките. Той посочи, че украинските институции работят максимално активно, за да получат обещаните от съюзниците средства за ПВО.

В Киев 500 жилищни сгради са без отопление, няма парно и в сградата на парламента, става ясно от публикации на местните власти. В града не достига електроенергия - в момента температурите са под -15°С.

ВВС на Украйна съобщава за 113 изстреляни дрона, както и три балистични ракети "Искандер - М" по цели в украинските градове в нощта срещу 14 януари. Системите за ПВО са успели да свалят 89 дрона и една от ракетите. Има данни за поражения в 13 локации, се казва още в сводката.

Високопоставен руски генерал е отстранен от длъжност заради "неоправдани загуби"

Ген.-лейт. Сухраб Ахмедов, зам.-главнокомандващ сухопътните операция на руския Военноморски флот е отстранен от длъжност, съобщава "Лента.ру". Причината са "неоправдани загуби". Военни анализатори от седмици обвиняват генерала за провал на контраатака в Добропиля (Донецка област) и операции с механизирана техника, водещи до "минимални резултати при тежки загуби в жива сила и техника".

Генералът получи звание "Герой на Русия" през юли 2025 година, макар че година по-рано беше отстранен от длъжността си на командващ 20-та общовойскова армия отново заради провалени мисии и след множество жалби на морски пехотинци.