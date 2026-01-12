"Плячкосването" на Венецуела може да обърка плановете на ОПЕК да овладее пазара

Със своята операция във Венецуела САЩ имат контрол над най-големите доказани петролни запаси в световен мащаб, но и още нещо - над един от основателите на петролния картел ОПЕК, пише в анализ The Wall Street Journal. Според изданието действията на американския президент Доналд Тръмп могат да объркат плановете на организацията за петролния пазар.

На първо място сега членовете на ОПЕК трябва да решат дали да се опитат да задържат цената на днешното ниво, тъй като Тръмп не крие целта си да доведе петрола до цена от 50 долара за барел. Със заявките да увеличи добивите на Венецуела до 2 млн. барела дневно в следващите около две години, както и на фона на рекордния местен добив, то САЩ ще имат съществено влияние.

Ако ОПЕК намали добивите сега, ще загуби и пазарен дял, и приходи, което няма да се хареса на членовете на картела. Източници на WSJ казват, че Саудитска Арабия изчаква да види как ще реагират петролните компании на предложенията да се върнат в страната и тогава ще вземе решение за действия. Изданието припомня, че петролната индустрия на Венецуела има нужда от милиарди инвестиции, а петролни гиганти от САЩ не са особено ентусиазирани да се завърнат отново без гаранции и реформа в законодателството.

Венецуелският петрол е с високо съдържание на сяра и трябва да бъде "разреждан", за да може да бъде транспортиран, което също увеличава разходите за добиващите компании.

В Близкия изток пък смятат, че действията на Тръмп може и да имат позитивен ефект - Китай ще трябва да търси алтернативни доставки и вероятно ще се обърне към по-близки дестинации.

ОПЕК и Русия се разбраха да задържат добива през първото тримесечие на 2026 година, докато анализират ситуацията на пазарите.

"Плячкосването" на Венецуела обаче може да има негативен ефект върху САЩ

Контролът върху Венецуела, както и върху находищата в Гвиана и местния добив дават много силен икономически лост в ръцете на Белия дом - това е около 30% от находищата на петрол в световен мащаб, отбелязва The Guardian. Британското издание сравнява операцията във Венецуела, при която посред нощ беше арестуван президентът на страната, макар и САЩ да не признават легитимността на изборите, като "съвременно плячкосване заради ресурсите". Самият Тръмп дори не крие, че целта е петролът, се посочва още в публикацията.

"Събитията ясно показват, че той е готов да завземе ресурси, използвайки военна сила, с намерението да позволи на предпочитани корпорации (ако използваме руския контекст - олигарси) да ги експлоатират", коментира The Guardian.

Контролът върху петрола дава възможност на Доналд Тръмп да изпълни своята цел за цена от 50 долара за барел, но пък в същото време дори и при сегашната цена от 60 долара за барел, печалбите на петролните компании вече са ограничени.

Не всичко е петрол

Според анализ на Bloomberg не всичко е петрол във Венецуела - страната има едни от най-богатите златни запаси в Западното полукълбо, както и въглища, мед, желязна руда. Тези богати находища могат да привлекат минни компании от ранга на Rio Tinto, Glencore или Alcoa.

Но тук се налага доста допълнителна работа - някои от мините са превзети от наркокартели, а като цяло инфраструктурата в страната е в плачевно състояние. Вероятно може да се очаква някакво раздвижване при минната индустрия към 2028 - 2030 година след инвестиции в инфраструктура, енергетика, пътища и т.н.