Протоколът от последното заседание на Фед разкрива голямо разделение сред централните банкери

Документи от декемврийското заседание на Федералния резерв на САЩ показват, че повечето представители на централната банка приемат допълнителните намаления на лихвените проценти като уместни, ако инфлацията се охлади с течение на времето, както се очаква, съобщава Bloomberg.

Въпреки това някои централни банкери ясно заявиха, че според тях лихвите трябва да останат непроменени „за известно време“ след декемврийското заседание.

Протоколът от заседанието на Фед, проведено на 9-10 декември, показва различните виждания на представителите на регулатора и трудно взетото последно решение.

„Някои от тези, които подкрепиха понижаването на лихвения процент на тази среща, посочиха, че решението е било добре балансирано или че е можело да подкрепят запазването на целевия диапазон непроменен“, става ясно в протокола.

По-рано този месец централните банкери одобриха при 9 гласа „за“ срещу 3 „против“ понижаване на основната лихва с четвърт процентен пункт за трети пореден път, до диапазон от 3,5% до 3,75%.

Въпреки че средната прогноза за лихвите на централните банкери показва едно намаление с от четвърт процентен пункт през 2026 г., индивидуалните прогнози варират в широки граници. Инвеститорите очакват поне две намаления през следващата година.

Представителите на Фед също така са разделени по отношение на решението от декември. Стивън Миран гласува против понижението, подкрепяйки намаление с половин процентен пункт, докато президентът на Фед в Чикаго Остан Гулсби и Джеф Шмид от Канзас Сити подкрепиха запазването на лихвените проценти непроменени.

Прогнозите за лихвите за 2025 г. сочат още по-дълбоко разделение сред по-голямата група от 19 централи банкери, където влизат и тези без право на глас. Шестима представители на Фед изразиха несъгласието си с намаляването на лихвения процент, като препоръчаха лихвата да остане в диапазона от 3,75% до 4% в края на тази година - нивото, на което се намираше преди срещата през декември.