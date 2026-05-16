Стурнарас: Минимално увеличение на лихвите от ЕЦБ може да ограничи инфлацията без щети

Минимално увеличение на лихвените проценти от Европейската централна банка (ЕЦБ) би могло да ограничи инфлацията, без да причини икономически щети, коментира пред Liberal.gr членът на управителния съвет на централната банка на еврозоната Янис Стурнарас.

„Значително, но временно превишаване на целта за инфлацията би означавало премерена корекция на паричната политика в по-рестриктивна посока в близко бъдеще, за да се ограничи интензивността на вторичните ефекти, без да се засяга непропорционално икономическата активност“, коментират и от централната банка на Гърция.

Пазарите и икономистите залагат на увеличение на лихвите с четвърт пункт на юнското заседание на ЕЦБ. Някои от централните банкери посочват, че биха подкрепили подобна стъпка. Някои обаче са по-малко директни, като вместо това казват, че искат да видят повече икономически данни.

„Продължителността и интензивността на енергийния шок, както и механизмите, чрез които той се предава на реалната икономика, също ще определят нашия отговор“, казва Стурнарас.

„Ще продължим да оценяваме внимателно всички налични данни и ще сме в готовност да определим лихвените проценти на нива, съответстващи на поддържането на ценова стабилност в средносрочен план“, добавя той.

Типично умереният централен банкер подчертава, че „в момента няма убедителни доказателства“ за вторични ефекти, но предупреждава за повишена несигурност.

„Щетите по енергийната инфраструктура в Персийския залив биха могли да удължат инфлационния натиск в средносрочен план“, посочва той. „По-дългите срокове за доставка и нарастващите разходи за внос на ресурси показват, че веригите са доставки са подложени на нарастващ натиск“, заключава той.