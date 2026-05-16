IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Стурнарас: Минимално увеличение на лихвите от ЕЦБ може да ограничи инфлацията без щети

Пазарите и икономистите залагат на увеличение на лихвите с четвърт пункт на юнското заседание на ЕЦБ

15:47 | 16.05.26 г.
Автор - снимка
Създател
Янис Стурнарас. Снимка: Bloomberg LP
Янис Стурнарас. Снимка: Bloomberg LP

Минимално увеличение на лихвените проценти от Европейската централна банка (ЕЦБ) би могло да ограничи инфлацията, без да причини икономически щети, коментира пред Liberal.gr членът на управителния съвет на централната банка на еврозоната Янис Стурнарас.

„Значително, но временно превишаване на целта за инфлацията би означавало премерена корекция на паричната политика в по-рестриктивна посока в близко бъдеще, за да се ограничи интензивността на вторичните ефекти, без да се засяга непропорционално икономическата активност“, коментират и от централната банка на Гърция.

Пазарите и икономистите залагат на увеличение на лихвите с четвърт пункт на юнското заседание на ЕЦБ. Някои от централните банкери посочват, че биха подкрепили подобна стъпка. Някои обаче са по-малко директни, като вместо това казват, че искат да видят повече икономически данни.

„Продължителността и интензивността на енергийния шок, както и механизмите, чрез които той се предава на реалната икономика, също ще определят нашия отговор“, казва Стурнарас.

Свързани статии

„Ще продължим да оценяваме внимателно всички налични данни и ще сме в готовност да определим лихвените проценти на нива, съответстващи на поддържането на ценова стабилност в средносрочен план“, добавя той.

Типично умереният централен банкер подчертава, че „в момента няма убедителни доказателства“ за вторични ефекти, но предупреждава за повишена несигурност.

„Щетите по енергийната инфраструктура в Персийския залив биха могли да удължат инфлационния натиск в средносрочен план“, посочва той. „По-дългите срокове за доставка и нарастващите разходи за внос на ресурси показват, че веригите са доставки са подложени на нарастващ натиск“, заключава той.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 15:47 | 16.05.26 г.
Янис Стурнарас политика на ЕЦБ
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Банки и застрахователи виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още