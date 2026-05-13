Оли Рен от ЕЦБ: Данните показват първи признаци на стагфлационен шок

Последните икономически данни показват движение към стагфлация в резултат на войната на САЩ и Израел в Иран и поскъпването на енергоносителите. Това предупреди гуверньорът на Финландската централна банка и член на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) Оли Рен, цитиран от Bloomberg.

„Първите признаци вече са видими в статистиката, като растежът в еврозоната през първото тримесечие беше едва слабо положителен, а инфлацията се ускори до 3%“, посочи той в рамките на реч в сряда.

Въпреки че подчерта, че настоящият ценови шок „не е толкова голям“, както при руската инвазия в Украйна през 2022 г., той заяви, че събитията са се отклонили от базовата прогноза на ЕЦБ и са се приближили до „по-неблагоприятен сценарий, поне що се отнася до цените на петрола“.

Въпреки че инфлацията надхвърля целта от 2% на ЕЦБ, централните банкери във Франкфурт засега се въздържат от повишаване на лихвените проценти, докато изчакват повече информация за това как конфликтът влияе върху цените като цяло.

„Днес отново виждаме външен ценови шок, свързан с геополитическо напрежение и нестабилност на енергийните пазари“, заяви отделно гуверньорът на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев в София.

Оли Рен, подобно на колегите си, подчерта, че ключовите фактори са силата и продължителността на войната, както и възможните вторични ефекти. Но той каза, че засега няма признаци за дестабилизация на инфлационните очаквания и определи движението на заплатите като „успокояващо“.

Словенският гуверньор Примож Доленц се съгласи, че колебанията на енергийните пазари засега имат ограничено влияние върху икономиката, но предупреди, че инфлационните очаквания на потребителите вероятно ще се повишат.

„По-широките ефекти от настоящата среда могат да се проявят по-късно, тъй като рисковете от по-високи цени на енергоносителите и суровините на световните пазари постепенно могат да се прехвърлят в по-високи цени на стоки и услуги“, каза той.

Естонецът Мадис Мюлер, чийто мандат изтича следващия месец, омаловажи идеята за стагфлация, но заяви, че е необходим бърз край на проблемите около войната в Иран, за да се избегне затягане на паричната политика.

„Ще е необходим много бърз и положителен изход в Ормузкия проток и Близкия изток, така че цените на енергоносителите ясно и по-трайно да започнат да падат отново“, каза той пред Bloomberg в Талин. „Днешното ниво на енергийните цени вероятно означава по-бавно икономическо възстановяване и растеж, но все още не сме изпаднали в стагфлация.“

Инвеститорите залагат, че ЕЦБ ще повиши депозитната си лихва с 0,25 процентни пункта през юни и още два пъти до края на годината, въпреки че централните банкери се въздържат да потвърдят каквито и да било действия.