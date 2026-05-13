Блокадата на Ормуз е свила добива на петрол от ОПЕК с 30% и заплашва ръста на търсенето

Производството на петрол сред страните членки на ОПЕК е намаляло още през април и е отбелязало спад от над 30% от началото на войната в Иран в кря на февруари, съобщи картелът в новите си месечни данни, цитирани от CNBC.

ОПЕК понижи също така прогнозата си за ръста на търсенето за 2026 г. до около 1,2 млн. барела дневно спрямо около 1,4 млн. барела дневно, както предвиждаше преди. Търсенето в света е изправено пред ограничения, тъй като предлагането от Персийския залив на практика беше прекъснато поради блокадата на Ормузкия проток от Иран.

Производството на ОПЕК е намаляло с 1,7 млн. барела дневно през април, след като спадна със 7,9 млн. барела дневно през март. Общо производството сред страните членки на картела е спаднало с над 30%, или 9,7 млн. барела дневно, по време на войната.

Данните на ОПЕК в сряда вероятно са последните, които включват информация от Обединените арабски емирства, които напуснаха картела на 1 март.

Общото загубено предлагане от страните производителки на петрол от Персийския залив вече надхвърля 1 млрд. барела, като над 14 млн. барела на ден са изключени заради затварянето на Ормуз, съобщи Международната агенция за енергия (МАЕ) в новия си доклад, публикуван в сряда.

В контраст с по-оптимистичните прогнози на ОПЕК, МАЕ предвижда, че търсенето на петрол ще намалее с 420 хил. барела дневно през 2026 г. МАЕ е базирана в Париж и включва предимно западни страни, които се координират, за да осигурят енергийната сигурност.

Действителното разминаване между търсенето и предлагането е значително по-малко, тъй като пазарът имаше излишък от петрол преди началото на 2026 г., отбеляза МАЕ. Производителите и потребителите предприемат действия да смекчат загубата, съобщи организацията.

Саудитска Арабия и ОАЕ пренасочиха част от износа към пристанища, за да заобиколят Ормуз, отбеляза МАЕ. Производители извън Близкия изток, най-вече САЩ, увеличиха износа до рекордни нива в отговор на кризата.

Правителствата и търговските запаси също спомогнаха за смекчаване на загубите, съобщи МАЕ. Но запасите от петрол намаляват с рекорден темп поради нарастващата загуба на предлагане от затварянето на Ормуз. Наличностите са спаднали с 250 млн. барела, или 4 млн. барела дневно, през март и април, съобщи МАЕ и добави, че това е рекорден темп. Те ще продължат да намаляват месеци наред, очаква организацията. Пазарът ще остане "силно недоснабден" до октомври, дори ако конфликтът приключи следващия месец, отбеляза тя.

Петролният пазар вероятно ще преживее още нестабилност на цените с наближаването на върховия период за търсенето през лятото, очаква МАЕ.