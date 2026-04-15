Собственикът на Zara се превърна в най-големия имотен магнат в света

Един от най-богатите хора на планетата – испанският бизнесмен Амансио Ортега, достигна нов крайъгълен камък в кариерата си, превръщайки се в най-големия имотен предприемач, съобщава Euronews, базирайки се на оценки от сектора.

Постижението консолидира разширяването му извън модния бизнес към инвестиционен модел, фокусиран върху скъпи активи на пазара на имоти.

Основателят на Inditex – компанията зад марки като Zara, Pull&Bear и Oysho – е изградил през годините огромна мрежа от имоти в различни страни.

В портфейла му има над 200 придобивания и се оценява на около 25 млрд. долара (21,2 млрд. евро), което му позволява да задмине други големи международни инвеститори в сектора. В същото време общото му нетно състояние по оценки на Forbes е 148 млрд. долара (125,45 млрд. евро), което го нарежда на десето място в света по богатство.

Голяма част от разширяването на портфейла му е възможно благодарение на дивиденти, генерирани от мажоритарния му дял в модната компания, които след това реинвестира в емблематични сгради, офиси и бизнес пространства на стратегически локации в големите градове.

През последните години 90-годишният Ортега засили покупките си, включвайки големи, международно важни активи.

Те включват корпоративни централи, бизнес комплекси и имоти, свързани с големи технологични компании, което подсилва профила му на консервативен инвеститор, приоритизращ консолидираните имоти пред по-рисковите операции.

Нещо повече, стратегията му не се ограничава до имотния сектор. Чрез инвестиционната си компания Ортега диверсифицира присъствието си в сфери като енергетика, телекомуникации и инфраструктура, разширявайки влиянието си в различни икономически области.