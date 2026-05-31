Сделки с Иран за преминаване на Ормузкия проток са забранени за американски граждани

САЩ потвърдиха, че сделките с Иран за безопасно плаване през Ормузкия проток - дори тези, които не включват плащане на такса - не са разрешени, тъй като конфликтът между двете държави продължава. „Независимо от това дали е извършено плащане, на американските граждани е забранено да получават услуги от правителството на Иран, включително такива, свързани с гаранция за безопасно преминаване“, заяви Министерството на финансите на САЩ в актуализирано изявление, пише Bloomberg.

Корабоплаването през Ормузкия проток - жизненоважният воден път, който свързва енергийната инфраструктура в Персийския залив с останалата част от света - се забави до минимум от началото на войната с Иран на 28 февруари. Това доведе до рязко покачване на цената на петрола. Белият дом изпраща противоречиви съобщения относно перспективите за сделка с Иран, като тази тенденция продължи и в петък.

Иран създаде нова организация, наречена Орган за управление на Персийския залив (PGSA), за да „събира такси и изнудва кораби, преминаващи през Ормузкия проток“, се казва в изявлението на Министерството на финансите на САЩ. Американската служба за контрол на чуждестранните активи определи PGSA като „обект на нашите антитерористични органи“ и предупреди, че отношенията с нея носят рискове от санкции.