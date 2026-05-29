Тръмп очерта условия за решаването на кризата в Близкия изток и се готви за решение

Американският президент Доналд Тръмп съобщи в социалната мрежа Truth Social, че е почти готов с "окончателното решение" за кризата в Близкия изток. В публикацията той посочва, че започва заседание в Ситуационната зала, в което да бъде обсъден краят на войната.

Същевремено той изброи какво трябва да направи Иран, за да бъде прекратен конфликта - никога да не притежава ядрена бомба, да отвори Ормузкия проток и да не събира такси за преминаване, както и да предаде своя обогатен уран за унищожение под контрола на САЩ, Международата агенция за атомна енергия (МААЕ) и Иран. Иранските военни също така трябва да обезвредят всички останали мини в протока.

Тръмп отбелязва още, че "сега блокадата на САЩ на Ормузкия проток ще бъде премахната", но не става съвсем ясно дали това е отстъпка на Вашингтон или ще бъде реализирано, когато Иран се съгласи на поставените условия. В публикацията се говори и за постигнато съгласие по "други по-маловажни въпроси" в преговорите досега, но няма повече подробности за тях.

Американският президент посочва още, че няма да има освобождаване на замразени ирански акитиви "до следващо нареждане". Става въпрос за блокирани към 24 млрд. долара на Техеран, за които няма яснота кога и в какъв размер ще бъдат възстановени.

Според източник на Axios двете страни са се съгласили примирието да бъде удължено с още 60 дни и преговорите за ядрената програма да продължат. През това време Ормузкия проток трябва да бъде отворен, допълва още изданието. Преди ден вицепрезидентът Джей Ди Ванс съобщи, че изглежда Техеран преговаря "добросъвестно" и има напредък, допълва Bloomberg.

Финансовият министър Скот Бесент отказа коментар за постигнатото, но допълни, чеТръмп не отстъпва от своите три условия - предаване на урана, прекратяване на ядрената програма и отварянето на Ормузкия проток.

От началото на април има крехко примирие, прекъснато от няколко военни удара, но преговорите като цяло продължават. Посредник е Пакистан и Bloomberg съобщава, че външният министър Исхак Дар пристигна посещение във Вашингтон. Предстои му разговор с държавния секретар Марко Рубио, допълва агенцията.