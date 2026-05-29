Димитър Радев: Закъснели действия на ЕЦБ могат да струват по-скъпо от ранните

Компромисът в този етап не е симетричен, когато съществува риск инфлационните очаквания да се дестабилизират, посочи управителят на БНБ

19:01 | 29.05.26 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Европейската централна банка (ЕЦБ) трябва да избягва прекалено дългото чакане за справяне с последиците от войната на САЩ и Израел в Иран. Това предупреди гуверньорът на Българската народна банка (БНБ) и член на Управителния съвет на ЕЦБ Димитър Радев, цитиран от Bloomberg.

„Компромисът в този етап не е симетричен, когато съществува риск инфлационните очаквания да се дестабилизират“, заяви финансистът по време на събитие в Рейкявик в петък. „Цената на твърде късното действие може да надхвърли цената на малко по-ранната реакция“, посочи още той.

Представителите на ЕЦБ изглежда са на прага на първо повишение на лихвените проценти от 2023 г. насам, след като конфликтът в Близкия изток изтласка инфлацията значително над целта от 2%. Но някои централни банкери смятат, че паричният орган трябва да изчака, за да види какви ще бъдат вторичните ефекти, преди да предприеме действия, докато други се тревожат за рисковете за икономическия растеж.

Димитър Радев призова правителствата да се включат в усилията на ЕЦБ за облекчаване на кризата, включително чрез фискални мерки и реформи на икономиките си.

„Паричната политика не може да бъде единствената линия на защита“, каза той. „На фона на повтарящи се шокове от предлагането, фискалната политика, инвестициите, енергийната ефективност и структурните реформи са всички от значение за икономическата устойчивост“, добави още той.

Последна актуализация: 18:25 | 29.05.26 г.
политика на централните банки политика на европейската централна банка Димитър Радев
