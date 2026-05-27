Русия сви целите в Киев след китайски критики, ракети атакуват щаба на ВВС в Крим

Непоказвани досега специално разработени дронове се използват за ударите на средно разстояние в руския тил

07:42 | 27.05.26 г.
Снимка: ДСНС, Киев
Русия заплаши, че започва системни удари по разположени в Киев "центрове за взимане на решения", но се оказа, че парламентът и президентството не са сред тях. Според председателя на комисията по отбрана в Руската Дума Андрей Картаполов депутатите не взимат решения за бойното поле, а в кабинета на украинския президент стоят "двама охранители и петима хигиенисти", заради което няма нужда да бъдат хабени скъпи боеприпаси, пише РБК Россия.

Русия няма да удря и по мостовете на Днепър, защото са строени от съветски инженери и изчислени да издържат множество удари с боеприпаси, "разработени в средата на 20 век", а разхищение на ракетите е непрактично, допълни още Картаполов. Според него тези съоръжения могат да бъдат атакувани с авиационни бомби, но руските бомбардировачи не могат да стигнат до стратегически важни съоръжения.

Стратегическите удари по Киев ще бъдат по командни центрове на украинските военни, както и държавни агенции, които обаче са дълбоко под земята и не са в центъра на града. Те ще бъдат извършвани, докато Украйна не просто е готова за преговори, но "безусловно приеме условията, които Русия е заявила", казва още Картаполов.

Москва настоява Украйна да предаде на Русия неокупираните части на Донецка област като условие за начало на преговори. Украинското предложение е за прекратяване на бойните действия по линията на съприкосновението, тоест така Русия ще задържи към 20% от територията на Украйна.

Китай призова Русия и Украйна да се въздържат от ескалации

Китай призова и двете страни да се въздържат от ескалация и да се върнат към преговорите. Това отбеляза говорителят на китайското Министерство на външните работи по време на редовен брифинг в отговор на въпрос за руските предупреждения за Киев. От институцията обаче избегнаха отговор на въпроса дали ще евакуират своето посолство в украинската столица.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутереш също заяви, че е "дълбоко обезпокоен" от руските планове за непрекъснати удари по Киев, отбелязва Ройтерс. Според него тези действия ще доведат до ескалация, а не към приближаване до мира в Украйна, от което ще страдат цивилните граждани.

Русия предупреди посолствата на чужди държави в украинската столица за планирани удари, което накара европейски държави да привикат руските посланици за повече подробности.

В Брюксел Европейската служба за външни отношения също е поискала от представителя на Русия Карен Малян да поиска от Кремъл да се ангажира с реални мирни преговори, които да започнат с прекратяване на огъня, както и да спре да атакува цивилни граждани.

Представители на Германия, Франция и Полша официално коментират, цитирани от Politico, че евакуация на дипломатически персонал няма да има, а заплахите са признак, че Русия търси ескалация на конфликта.

Украинското Министерство на външните работи заяви, че изявленията на Москва са доказателство за военни престъпления.

Украински дронове и ракети атакуват Крим

Пожари обхванаха пристанището в Севастопол в нощта срещу 27 май и има данни от местни жители за атака по щаба на Военно-въздушните сили на Черноморския флот. След разрушаването на сградата на флота, командването му е било преместено в сградата на ВВС. Назначените от Москва власти съобщиха за удар по административна сграда, вероятно с ракета Storm Shadow, в града, както и за свалени 20 дрона.

В социалните мрежи се съобщава още и за взривове в Симферопол и вероятно става въпрос за удар по Таврическата ТЕЦ.

В нощта срещу 27 май е атакуван и авиоремонтен завод в Таганрог, който е под санкциите на САЩ и Европа. Оперативният щаб в Туапсе (Краснодарския край) съобщава за паднали отломки и пожар в петролната база, която беше масирано атакувана през април. 25 пожарни се борят с огъня. 

Във Воронеж пък има геолокализирани данни за удари по авиобазата "Балтимор". Местните власти потвърждават за паднали отломки.

Руското Министерство на отбраната съобщава за 140 свалени дрона над територията на Русия и окупирания Крим. Институцията не следи за атаките по окупираните територии. OSINT-анализатори отчитат пожар на бензиностанция в окупираната Макийвка (Донецка област).

Руски военни кореспонденти съобщават за "дежурни цели" в Днипропетровска, Харковска, Полтавска и Черниговска област от руските дронове тази нощ. ВВС на Украйна съобщава за 163 изстреляни дрона, от които са свалени 150. Има данни за преки попадения на 8 дрона в седем локации, но конкретните цели не се уточняват.

Украйна е готова със списъка за удари по Беларус

Ръководителят на безпилотните части към Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Роберт Бровди ("Мадяр") съобщи, че вече са определени 500 стратегически цели на територията на Беларус, които ще бъдат атакувани, ако Минск реши да се включи във войната в Украйна.

Подобни намерения се обсъждат в последните дни, като украинските военни отбелязват увеличаване на активността в близост до украинската граница. Беларуските ВВС съобщиха преди ден за 116 опита за пробив от Украйна в последната седмица. Според Института за изучаване на войната (ISW) няма данни за струпване на голям брой беларуски военни към Украйна, а Русия не разполага с резерви за атака от север - през територията на Беларус.

Съобщенията за дронове обаче могат да дадат основание на Русия да атакува от Беларус територията на Западна Украйна. В първите дни на пълномащабната война руски войски проникнаха от Беларус към Киев и северните части на Украйна.

Проблемите с логистиката за руската армия се задълбочават

Ударите от fpv-дронове със среден обсег (вече и до 150-160 км) могат да се окажат по-сериозни, отколкото изглежда на пръв поглед, пише руският военен канал в Telegram "Рибар", който има повече 1,5 млн. последователи.

Според данните атаките се увеличават значително през последните десетина дни и вече се усеща нарушаване на доставките в окупираните части на Запорожка, Херсонска област и Крим, а заедно с това и в южните части на фронта, където руските военни и без това имат проблеми.

В публикацията се говори за загубата на почти всички позиции около населените места Камянске, Степнохирск и Плавни, завоювани от руснаците от началото на 2025 година. Увеличават се и ударите по Енергодар - сателитното градче за работещите в Запорожката АЕЦ, и опасенията на военните кореспонденти са, че има опасност от загубата на централата, която се сочи не само като енергиен обект, а и важно за армията място, защитено от въздушни удари.

Украйна е разработила специални дронове за ударите със средна дистанция

Основните дронове, които се използват за ударите по логистичните линии, са американските Hornet, но се използват и собствени разработки, разказват от 1-ви полк на Националната гвардия "Азов", който държи под контрол пътищата около Мариопул и в Донецка област. Според данните има и алтернатива на Starlink, която насочва дроновете също толкова успешно.

412-та бригада Nemesis също потвърждава, че за атаките се използват специални разработки, които досега не са били публично показвани. Производителите са работили с военните, за да пригодят дроновете за тези мисии. Ефективността им вече е потвърдена от нанесените удари, допълват от бригадата.

Целите, които са си поставили украинските военни, е ограничаване на трафика по ключовата магистрала "Новоросия" (Ростов на Дон - Таганрог - Мариупол- Бердянск - Мелитопол и до Крим) поне наполовина. Руски военни кореспонденти отбелязват, че това е напълно реалистично, не само заради ударите с дронове, а и заради отказите на логистични компании и самите шофьори да извършват превози в тези опасни райони.

Има и опасения, че с дроновете могат да бъдат минирани пътищата, което ще забави скоростта и направи невъзможно пътуването през нощта дори и в доскоро смятани за безопасни зони на над 150 км от фронтовата линия.

Натискът на фронтовата линия остава силен

За 14-ти пореден ден атаките на бойното поле се задържат на високо ниво - над 200, сочат данните на ВСУ на Украйна за 26 май. Сводката на Генералния щаб за 1553-ия ден от войната съобщава за 296 атаки спрямо 267 ден по-рано. Русия е извършила 76 въздушни удара с236 управляеми авиационни бомби, както и 2500 артилерийски обстрела по обекти на фронта и близките населени места. Използвани са и 7000 fpv-дрона, което е под средните над 9500 дрона в последните месеци.

Най-горещата част от фронтовата линия остава Покровското направление, където ВСУ съобщава за 53 атаки за 26 май. През миналото денонощие интензивни остават боевете и за Хулейполе (35) и Костянтинивка (26). Увеличават се атаките около Лиман (12).

Затишието около Словянск и Краматорск се задържа за пореден ден, но и двата града са обстрелвани активно с авиационни бомби.

Последна актуализация: 09:12 | 27.05.26 г.
войната в Украйна дронове ракетни обстрели Крим
FireT
преди 28 минути
Много ми е интересно как Инвестор избира кои постове под статията са за *** и кои остават. Като прочетох 1 и 2, които все още стоят, не намирам никакво основание да не са изтрити. Дори не са по темата и са достаМалоумни
RoyBatty
преди 43 минути
Ключова тема свързана с конфликта: "България ще евакуира ли посолството си в Киев?" ... Защото ръкавиците вече са свалени! Няма вече неприкосновенност на Киев и това най-официално е декларирано! Ясно е, че ще има удари по !всички! части на града! България трябва да евакуира мисията си! Риска да останат в Киев е неоправдан! ... Не бива ЕК на ЕС и Урсула да решават дали българските дипломати да умират в името на PR пропагандата!
Алехандро
преди 1 час
Руската федерация е предложила за приватизация 20% от акциите на Новоросийското търговско морско пристанище (моляяяяяяя!?!?Продажбата на пакета е предназначена да покрие дефицита на федералния бюджет, който достигна огромните 6 трилиона рубли за четири месеца. Холдингът NCSP осигурява една трета от износа на петрол на страната. - Мишустин / РойтерсМАдре мия!
Алехандро
преди 1 час
Ако имате залък в устата, глътнете, за да не се задавите от смях: В рф се подготвя закон, който ще позволи на Централната банка, Сбербанк и специалните служби самостоятелно да свалят дронове!!!
Алехандро
преди 1 час
В блатнатафедерация е затегнат контролът върху IP адресите на интернет потребителите. Роскомнадзор глоби 85 телекомуникационни оператора за непредоставяне на данни за промяна на адресите на абонатите. Мярката е насочена към бързо откриване и блокиране на VPN услуги.Добре дошли в аналоговата ера!
Алехандро
преди 2 часа
Украинските защитници правят значителни тактически придобивки в Запорожска област срещу руските фашистки нашествеТова е резултатът от месеци професионално войско от страна на ВС и украински дронове, превръщащи маршрута за доставки на рашистите в магистрала на смъртта.Украинските защитници правят значителни тактически придобивки в Запорожска област срещу руските фашистки нашественици!
Алехандро
преди 2 часа
Район Връбница е един от 24-те административни района на Столична община. Площ 44 km2, Население 47 341 души (2023)Значи за Май до сега са дали 25 000 жертви за да завземат 75% от квартал Връбница в София. А сега си представете 25 000 трупа разпръснати и разлагащи се по улиците на Връбница! Това са 60% от жителите на този квартал. Това ще ви даде по-нагледна представа за клането на руски нацисти в Украйна.Е на това аз му викам Самая Могучая, Непабедимая
Алехандро
преди 2 часа
А сега да видим колко са 35km
Алехандро
преди 2 часа
Руските завоевания на фронта почти спряха - рекордно малко наступление за миналия месец - 35 кв2 пуста земя!
гъбко
преди 2 часа
До: Aлexaндpo ... тоше , лаврата е ходила да лази в краката на Марко Рубио , да идват пак да посредничат , щото нещо украинците са ги напънали . разни снимки от рассияни и оплаквания , че вече и в московската и ленинградската област по бенДзиноколонките масово висят табелки за 15л макс на резервоар ... :))) ... сигурно е неква генерация масова с изкуствен интелект , не може да е истина . пък злите езици шушнат че шеста голяма рафинерия затваря за неопределено време в могучая . украински санкции
