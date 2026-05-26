Брюксел: ЕС трябва да засили отбраната в Прибалтика заради нахлуващите дронове

Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен призова за унифицирани системи за предупреждение и подобрена трансгранична координация, след като поредица от нерегламентирани нахлувания на украински дронове в балтийското въздушно пространство разкриха пропуски в европейската отбрана в региона, съобщава Bloomberg.

По време на визита във Вилнюс Фон дер Лайен призова за мащабна, координирана от НАТО оценка на системите за борба с дронове и ранно предупреждение по източния фланг на алианса.

Трите балтийски държави и Финландия, които членуват в НАТО, отчитат рязко увеличение на украинските дронове, навлизащи в тяхното въздушно пространство. Властите заявиха, че дроновете са били насочени към Русия, но са се отклонили от курса поради радиоелектронно заглушаване.

„Хората в балтийските страни преживяват това, което мнозина смятат за принадлежащо на друга епоха“, посочва Фон дер Лайен на съвместна пресконференция с президентите на Литва, Латвия и Естония. „Тревоги за въздушни нападения, семейства, които се укриват, училища, които затварят, транспортът е прекъснат. Това е реалността на източната граница на Европа през 2026 г.“, добавя тя.

Миналата седмица изтребители на НАТО свалиха дрон над Естония, а Литва се сблъска с друго нерегламентирано нарушение на въздушното пространство, когато ръководството ѝ беше принудено да се укрие по време на тревога във Вилнюс.

Латвия, която от няколко дни издава обществени предупреждения за дронове, планира да разположи военни части, оборудвани с дронове-прехващачи, по границата си с Беларус и Русия, за да свалят безпилотни летателни апарати, които навлизат във въздушното ѝ пространство.

Официални лица от балтийските държави и Полша разкритикуваха нарушенията, но не осъдиха директно Киев. Украйна има право да се защити срещу нахлуването на Русия, заявиха те, добавяйки, че нарушаването на въздушното пространство на съюзниците не може да продължа.

„Това не са изолирани инциденти“, изтъква Фон дер Лайен. „Това е умишлена руска стратегия, целяща да дестабилизира нашите демократични общества“, заключва тя.