Ford рестартира програмата си за Европа със седем нови модела

Американският автомобилен концерн Ford Motor Co. планира да пусне седем нови модела в Европа до 2029 г., като иска да увеличи продажбите на леки автомобили, да се пребори с ожесточената конкуренция в лицето на китайските марки и да запази предимство на пазара на търговски превозни средства на континента, съобщава Ройтерс.

„Нашият план е всъщност да увеличим пазарния си дял... на пазар, който е почти раздробен по отношение на броя на конкурентите“, разкрива пред Ройтерс Джим Баумбик, президент на Ford за Европа. „Трябва да се откроим от тълпата“, категоричен е той.

Пет от новите модели на Ford ще бъдат леки автомобили, включително малък електрически автомобил и малък електрически SUV, които ще бъдат произвеждани в завод на Renault в Северна Франция, използващ технологията на френския автомобилен производител. Ford готви още три SUV-а, които ще се предлагат както като хибриди, така и като изцяло електрически коли.

Вторият по големина американски автомобилен производител по пазарен дял също така разкритикува стремежа на Европа към пълна електрификация на пазара, заявявайки, че „целите за емисиите на въглероден диоксид трябва да отразяват реалното потребителско търсене“ и че законодателството трябва да подкрепя плъгин хибридите и електрическите превозни средства с удължен пробег, вместо само изцяло електрическите автомобили.

Преструктуриране в Европа

На фона на започналото преструктуриране в Европа, Ford затвори завода си в Заарлуис в Германия и обяви, че съкращава работни места в Кьолн.

Само преди десетилетие Ford беше четвъртият по големина на пазарния дял производител на автомобили в Европа, продавайки над 1 млн. превозни средства в региона, показват данни на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA).

Миналата година компанията продаде малко над 426 хил. автомобила и падна на осмо място след Mercedes-Benz.

Ford се опитва да съживи състоянието си, докато китайските автомобилни производители, включително BYD, се разширяват бързо в Европа.

Въпреки че американският концерн успя да отбележи ръст на продажбите от 0,1% в региона през миналата година, тези на BYD скочиха с почти 270%.

В сектора на търговските превозни средства Ford остава една от най-големите марки в Европа.

Компанията обяви, че незабавно ще стартира продажбите на своя пикап Ranger Super Duty в Европа за използване в службите за спешна помощ, горското стопанство, минното дело и военните.

Компанията добавя, че по-късно тази година ще пусне в продажба и на изцяло електрически ван, предназначен за градски райони.