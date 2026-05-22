Очаква се продажбите на електромобили по света да достигнат 30% от пазара през 2026 г.

През 2025 г. глобалният автомобилен пазар преживя еволюция, тъй като всяка четвърта продадена нова кола в света вече е електрическа. Този скок от 20% спрямо предходната година тласна общите продажби електромобили над рекордните 20 млн. превозни средства, затвърждавайки тенденцията на устойчив растеж. В своя доклад Global EV Outlook 2026 Международната агенция по енергетика (МАЕ) очаква продажбите на електромобили през тази година да достигнат 23 млн. броя, или около 30% от всички нови автомобили, продадени в световен мащаб.

Особено забележително е завръщането на фокуса върху изцяло електрическите автомобили (BEV), които увеличиха през 2025 г. своя дял до 65% от общия обем на електрифицирани коли (където влизат още плъгин хибридите). В основата на тази трансформация обаче стоят силно различаващи се регионални динамики, водени от местните регулации, субсидии и икономически фактори, посочва МАЕ.

Европа се превърна в основната сцена за възраждане на пазара през 2025 г., прекъсвайки тригодишната стагнация. С ръст от над 30%, европейският пазар на електромобили достига 4,2 млн. продажби, което представлява 28% от всички нови регистрации в региона.

Основният двигател беше въвеждането на по-строгите екологични стандарти на Европейския съюз (ЕС) за въглеродните емисии, изискващи 15% съкращение спрямо нивата от 2021 г.. Това принуди автомобилните производители бързо да разширят портфолиото си, като предлагането на нови електрически модели в Европа нарасна с близо 35%, най-бързият темп в света.

Глобални продажби на електромобили 2020-2026 г. Графика: МАЕ

Допълнителен тласък осигури и предложението на Европейската комисия (ЕК) за нов пакет, насочен към индустриалната конкурентоспособност и електрификацията на корпоративните автопаркове.

На национално ниво в Европа се наблюдават и нови пазарни лидери. Норвегия остава недостижима на върха с електрификация на общия пазар на нови коли от 97%. Германия, като най-голям пазар на континента, отбеляза 50% ръст на продажбите до рекордните 850 хил. електрически автомобила, подкрепена от данъчни облекчения за служебни коли и спада в цените на базовите модели с около 6%.

Във Великобритания всяка трета нова кола вече е електрическа, а страни като Италия, Испания и Полша записаха трицифрени или двуцифрени ръстове благодарение на възобновените държавни субсидии.

Изненадващото ново име на европейската карта е Турция, където продажбите на електромобили се удвоиха през 2025 г. до близо 240 хил. превозни средства, поставяйки страната на четвъртото място в Европа по обеми.

Но докато Европа преживяваше своя ренесанс, останалата част от света демонстрира коренно различни тенденции. Китай запази позицията си на глобален лидер, като страната е отговорна за шест от всеки десет продадени електромобила в света. С над 13 милиона продажби електрическите превозни средства в страната достигнаха пазарен дял от близо 55%, като в рамките на 11 месеца от годината те надхвърлят половината от общия пазар.

Въпреки това темпът на растеж в Китай се забавя под 20% поради временното спиране на държавната програма за замяна на стари автомобили в някои градове, причинено от недостига на средства на провинциално ниво и появата на т.нар. „автомобили с нулев пробег“. Конкуренцията в Китай обаче остава безмилостна, превръщайки страната в единствения голям пазар с повече налични електрически, отколкото конвенционални модели.

В пълен контраст със ситуацията в Европа и Китай, пазарът в САЩ претърпя сериозен политически и икономически трус. Годишните продажби на този пазар стагнираха до нивата от предходната година (около 1,5 млн. продадени електромобили), поддържайки пазарен дял от малко под 10%.

Пазарен дял на електромобилите по света. Графика: МАЕ

Причината за това е драстичният обрат в държавната политика. Премахването на финансовите санкции за производителите относно горивната ефективност и прекратяването на данъчните стимули за купувачите през есента доведоха до срив на продажбите с 45% през последното тримесечие на годината.

Американският пазар продължава да страда и от липса на достъпни алтернативи, тъй като над 85% от предлаганите електрически модели са в сегмента на големите автомобили и SUV-овете.

Извън тези три основни стълба на автомобилната индустрия, електрическата мобилност вече пуска дълбоки корени в развиващите се пазари. Страни в Латинска Америка, Азиатско-Тихоокеанския регион и Близкия изток прескочиха прага от 10% по отношение на пазарния дял на електромобилите. Този ефект се дължи най-вече на икономиите от мащаба и агресивната ценова стратегия на китайския износ. Пример за това е Непал, който отчете един от най-големите ръстове в света благодарение на масирания внос на достъпни китайски електромобили.

В глобален мащаб голямото предизвикателство пред сектора остава крайната цена за потребителя и балансът между желанията на купувачите и стратегиите на производителите, изтъква МАЕ.

Макар броят на наличните електрически модели в света да доближава хиляда, пазарът остава изключително концентриран, като само пет модела (начело с Tesla Model Y) генерират една пета от всички глобални продажби.

И макар поевтиняването на батериите да натиска цените надолу в световен мащаб, масовото навлизане на големи SUV модели (които вече съставляват половината от пазара на електромобили) до известна степен изяжда тези спестявания. Достъпността се подобрява, но разликите остават огромни. Докато в Китай близо една трета от електромобилите струват под 20 хил. долара, в Европа по-малко от 10% от моделите падат под границата от 30 хил. долара, което оставя сериозно пространство за бъдещо развитие и ценови корекции.