Азиатските пазари затвориха предимно на зелено с надеждите за край на войната в Иран

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха предимно повишения в петък, докато инвеститорите следяха дипломатическите усилия за край на войната на САЩ и Израел в Иран, предаде CNBC.

Въпреки това, според доклад на Ройтерс, намерението на Техеран да задържи запаса си от обогатен уран на територията на страната може да усложни преговорите с Вашингтон, тъй като американският президент Доналд Тръмп е поставил демонтирането на иранската ядрена програма като ключова цел на военните действия срещу страната.

Японският индекс Nikkei 225 завърши търговската сесия с ръст от 2,68% до 63 339,07 пункта, докато по-широкият показател Topix добави 1% до 3892,46 пункта.

Публикувани по-рано данни показаха, че основният показател за инфлацията в Япония е нараснал с най-бавния си темп от четири години насам, тъй като правителството на страната продължава да облекчава разходите за живот.

Основният индекс на потребителските цени, който изключва пресните храни, се е повишил с 1,4% през април спрямо година по-рано. Резултатът е под всички прогнози в проучване на Bloomberg сред икономисти. Ако се изключат и енергийните цени, инфлацията е възлязла на 1,9% на годишна база - също под очакванията.

По-слабите данни обаче може да усложнят очакванията Японската централна банка (ЯЦБ) да повиши лихвите още следващия месец, въпреки че финансистите се опасяват, че инфлационният натиск може да се разпространи отвъд ефекта от енергийните цени, свързани с войната в Иран.

Показателят Kospi в Южна Корея се повиши с 0,41% до ниво от 7847,71 пункта, докато измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq скочи с почти 5% до ниво от 1161,13 пункта.

Измерителят S&P/ASX 200 в Австралия се повиши с 0,41% до ниво от 8657 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 0,77% до 25 582,06 пункта, докато показателят CSI 300 в континентален Китай добави 1,3% до 4845,1 пункта.