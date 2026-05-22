Гръцките акции срещу Nasdaq 100: Кой пазар се представи по-добре през последните 5 години?

Сутринта на 29 юни 2015 г. гърците се събудиха, откривайки, че банките им са затворени.

Тегленията от банкомати бяха ограничени до 60 евро на ден. Атинската фондова борса не отвори за търговия.

Бяха въведени капиталови ограничения – от типа, свързван по-скоро с развиващите се пазари в кризисни периоди, отколкото с членове на валутен съюз на развити икономики, пише Euronews.

Пет години по-рано, през април и юни 2010 г., Standard & Poor's и Moody's вече бяха понижили рейтинга на гръцкия държавен дълг до „боклук“, като Гърция стана първата страна от еврозоната, загубила инвестиционния си рейтинг.

Към февруари 2016 г. индексът Athex Composite достигна дъното си от 516,7 пункта, което представляваше спад от над 90% спрямо върха от 5334,5 пункта, достигнат през октомври 2007 г. Индексът FTSE Athex Banks, обхващащ гръцките банки, се срина с 99,6%.

Гръцките акции престанаха да функционират като клас активи.

Те се превърнаха в некролог.

Десетилетие по-късно некрологът трябва да бъде пренаписан. Индексът Athens Composite е отбелязал обща възвръщаемост от около 146% през последните пет години.

Nasdaq 100, възползвайки се от суперцикъла на изкуствения интелект, който доминира в глобалните пазарни нагласи, отчита възвръщаемост от 116% за същия период. S&P 500 е отбелязал едва около половината от печалбата на Гърция, а европейските акции с голяма капитализация, проследявани от Euro STOXX 50 – едва една трета.

Това е историята за това как един от най-поучителните примери в Европа се превърна в една от най-успешните сделки за възстановяване на пазара в съвремието.

Гръцките акции надминаха Nasdaq 100 в рамките на 5 години

Гръцките банки National Bank of Greece, Eurobank, Piraeus Bank и Alpha Bank понесоха най-тежката тежест през десетилетието на кризата.

Към края на 2016 г. общият им дял на необслужваните кредити достигна връх от близо 47%, което е най-лошият резултат в Европейския съюз. За сравнение, при повечето други затруднени европейски банкови системи този дял бе най-много между 5% и 8%.

Преструтурирането се разви в два етапа.

Гръцката схема за защита на активите, известна като „Херкулес“, позволи на банките да секюритизират и да се освободят от лоши кредити за около 57 млрд. евро чрез държавни гаранции за първостепенните траншове.

Вторият етап беше по-бавната работа по органичната рентабилност: стабилизиране на депозитите, преструктуриране на разходната база, възстановяване на нетните лихвени маржове.

След години възстановяване общата нетна печалба на четирите най-големи гръцки банки достигна близо 5 млрд. евро през 2025 г.

Изплащанията към акционерите последваха този пример. Piraeus, Eurobank и Alpha Bank разпределиха около 55% от печалбата, а National Bank of Greece увеличи общия си коефициент на изплащане до 86%, подкрепен от агресивни обратни изкупувания.

Тихият двигател зад икономическото чудо на Гърция

Фискалната страна на възстановяването получи далеч по-малко внимание, но тя беше също толкова важна.

В доклад, публикуван от МВФ миналата седмица, трансформацията на данъчната администрация в Гърция бе описана като „един от тихите двигатели зад по-широкото икономическо възстановяване на Гърция“, с разделен на три етапа процес.

Първият, между 2010 и 2012 г., се фокусира върху стабилизирането на държавните приходи под надзора на Тройката. Един от първите пробиви дойде чрез дигитализирането на ДДС: само 65% от регистрираните данъкоплатци подават декларации за ДДС навреме през 2010 г. в сравнение с 96% през 2014 г.

Вторият етап, между 2013 и 2017 г., се фокусира върху институционалното изграждане. Гърция обедини 288 местни данъчни служби в 119 и създаде Независим орган за публични приходи съгласно знаков закон от 2016 г.

До 2017 г. органът започна да функционира със собствен бюджет и независимо избран управителен съвет. През този период съотношението на данъците към БВП се повиши от 25,8% на 27,6%.

Третият етап, от 2018 г. нататък, въведе електронно фактуриране в реално време, свързаност на касовите терминали и системи за цифров анализ. Приходите от ДДС се повишиха от 7,1% от БВП през 2010 г. до около 9,5% през 2025 г.

Като цяло съотношението на данъците към БВП в Гърция се увеличава от 20,5% през 2009 г. до около 28% през 2025 г.

Резултатът е драматичен фискален обрат.

