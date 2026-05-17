Bangaranga, България! DARA спечели "Евровизия"!

Дарина Йотова - DARA спечели 70-ото издание на конкурса "Евровизия" с най-много гласове и от журито, и от публиката. Тя спечели общо 516 точки.

Това е първата победа на България в конкурса, което означава, че през следващата година страната ни ще бъде домакин на "Евровизия".

На второ място се класира Израел с 343 точки, а на трето - Румъния с 296 точки.

Топ 10 се допълва от Австралия, Италия, Финландия, Дания, Молдова, Украйна и Гърция.

Часове преди началото на финала на "Евровизия" DARA и сценичният екип спечелиха специалния приз за най-добро артистично изпълнение.

1 / 5 Евровизия и победителката Дарина Йотова - DARA DARA и сценичният екип с трофея на "Евровизия" Снимка: EPA/HANNIBAL HANSCHKE Още галерии