Bangaranga, България! DARA спечели "Евровизия"!

България, като страна победител, ще бъде домакин на 71-ото издание на конкурса през 2027 г.

02:03 | 17.05.26 г.
Снимка: EPA/БГНЕС
Дарина Йотова - DARA спечели 70-ото издание на конкурса "Евровизия" с най-много гласове и от журито, и от публиката. Тя спечели общо 516 точки.

Това е първата победа на България в конкурса, което означава, че през следващата година страната ни ще бъде домакин на "Евровизия".

На второ място се класира Израел с 343 точки, а на трето - Румъния с 296 точки.

Топ 10 се допълва от Австралия, Италия, Финландия, Дания, Молдова, Украйна и Гърция.

Часове преди началото на финала на "Евровизия" DARA и сценичният екип спечелиха специалния приз за най-добро артистично изпълнение.

Последна актуализация: 02:23 | 17.05.26 г.
