Кои милиардери ще определят развоя на може би най-скъпите междинни избори в САЩ?

Джеф Яс, основателят на фирмата за търговия и технологии Susquehanna International Group, е бил доста зает през този предизборен сезон. Милиардерът досега е дарил над 80 млн. долара на кандидати и каузи за междинните избори в САЩ тази есен.

Даренията го поставят след Джордж Сорос и Илон Мъск като най-голям индивидуален дарител през този изборен цикъл, според данни, събрани от Bloomberg.

Най-големият индивидуален дарител за федерални комитети за политическо действие (PAC комитети) през тазгодишния изборен цикъл е именно Сорос със 102,58 млн. долара. Веднага след него, но със значително по-малко средства – 84,81 млн. долара, е Мъск.

И докато двамата даряват предимно на собствените си суперкомитети за политическо действие (супер РАС комитети), Яс е един от най-големите спонсори на суперкомитета MAGA Inc. на президента Доналд Тръмп и редица други реципиенти. Те включват любими каузи – като 15 млн. долара за School Freedom Fund за свободен избор на училища, както и дарения за отделни кандидати, включително 20 млн. долара за федерален политически комитет, подкрепящ кандидата за губернатор на Охайо Вивек Рамасвами.

Правени са дарения и за по-необичайни каузи, като например 675 хил. долара за Aurora Action Network, който подкрепя отмяната на преференциалното гласуване в Аляска – което е далеч от родния щат на Яс Пенсилвания. Милиардерът не отговори на исканията за коментар на Bloomberg.

Яс, чието нетно състояние възлиза на 83,8 млрд. долара според индекса на милиардерите на Bloomberg, е само един от играчите в очертаващия се като най-скъп междинен изборен цикъл в историята на САЩ, според анализ на най-големите дарители до момента.

Федералните политически комитети вече са събрали над 4,7 млрд. долара през текущия цикъл от физически лица, компании, организации и други групи, показва анализът на Bloomberg. Това не включва дарения на щатско или местно ниво. AdImpact очаква само разходите за политическа реклама да достигнат 10,8 млрд. долара, което е с над 20% повече спрямо 2022 г.

Досега голяма част от тези пари са били наляти в хазната на републиканците: партията, свързаните с нея супер PAC комитети за Камарата на представителите и Сената, заедно с политическите комитети на Тръмп и MAGA Inc., са натрупали 917 млн. долара през първото тримесечие. Това е три пъти и половина повече от 262-те млн. долара общо за Националния комитет на Демократическата партия и свързаните комитети и суперкомитети за Сената и Камарата на представителите през същия период – въпреки че общо всички кампании на демократите надминават тези на републиканците.

Това са само парите, които могат да бъдат проследени. Т. нар. тъмни пари – когато донорите насочват своите дарения чрез организации с нестопанска цел, които не са длъжни да разкриват откъде идват средствата, съставляваха растящ дял от политическите дарения на последните избори и се очаква тенденцията да се задържи и тази година.

Всичко това е част от мащабната борба за контрола над Конгреса и моделирането на последните две години от президентството на Тръмп. Но за свръхбогатите дарители, които дават големи суми пари, има други – но не по-малко важни за тях – въпроси, като например дали Калифорния ще въведе данък върху богатството на милиардерите. Или как ще се регулират изкуственият интелект и криптовалутите. И как ще се развият изборите на щатско ниво.

Съоснователят на Google Сергей Брин е похарчил над 60 млн. долара през последните четири месеца в Калифорния, като основната му кауза е борба срещу предложения данък върху богатството. Съоснователят на Ripple Крис Ларсен също е похарчил милиони в борбата срещу предложения данък, отпускайки средства на групи, които се стремят да оформят политиките на Калифорния. Компанията му пък е дала 48,5 млн. долара на PAC комитета в подкрепа на криптовалутите Fairshake.

От своя страна, милиардерът губернатор на Илинойс Джей Би Прицкър, един от възможните кандидати за президент през 2028 г., е дал 10 млн. долара на PAC комитет, подкрепящ неговия вицегубернатор Джулиана Стратън – която спечели номинацията на Демократическата партия за място в Сената от щата.

Тъй като предстоят някои ключови предварителни гласувания през май и юни, ключовият период за набиране на средства още не е приключил. И тъй като вероятно някои мегадарители от предишни изборни цикли тепърва ще се включат, е вероятно и други имена да влязат в редиците на най-големите дарители преди вота на 3 ноември.

Кен Грифин от Citadel, например, беше един от най-големите дарители през 2022 г. и 2018 г., но досега не се откроява със суми през този междинен цикъл. Той е дарявал предимно на комитети в подкрепа на републиканците на щатско ниво във Флорида, където премести семейството и бизнеса си преди четири години.

Изброените лица в списъка на Bloomberg или не са отговорили, или са отказали искане за коментар.