Заглушаване на сигналите пропуква блокадите на Ормузкия проток

Поне четири танкера с петрол от Обединените арабски емерства (ОАЕ) са преминали през блокадата на Ормузкия проток, наложена от Иран. В същото време и ирански кораби преминават американските ограничения, сочат данни на анализатори и търговци, цитирани от Ройтерс. През миналата седмица още три танкера, носещи и иракски петрол, са преминали през протока, сочи още информацията.

Един от тях е Agios Fanourios I - супертанкер, превозващ 2 млн. барела иракски петрол към Виетнам, потвърждава и Bloomberg. Досега корабът на два пъти опита да премине през протока без успех. Собственикът му не отговаря на запитванията за коментар.

Според агенцията се наблюдава заглушаване на сигналите, което прикрива движението на корабите в Ормузкия проток. Например данните показват, че някои кораби се намират на километри навътре на сушата на територията на Обединените арабски емирства (ОАЕ) или пък че супертанкери се движат със скорост 100 възела в крайбрежието.

Графика: Bloomberg

Тези невъзможни движения и локации се появиха, след като ОАЕ съобщиха, че са активирали системи за радиоелектронна борба, които объркват сигналите на GPS, срещу ирански дронове. Според анализатори и други държави са активирали подобни системи през последните дни.

Източници на Ройтерс пък посочват, че корабите вече редовно изключват транспондерите си, за да се скрият от блокадите и на САЩ, и на Иран. За доставки на петрол се използва и друга рискова практика - по претоварване на танкерите в открити води (от големи на по-малки танкери, за да може да бъде изнасяно по-голямо количество през протока). Така ОАЕ успяват да насочват петрол към складове в Оман и директно до клиенти в Азия.

След блокирането на Ормузкия проток държавите в региона, включително и Катар, Кувейт и Ирак, намаляват добивите, предлагат отстъпки, за да задържат клиентите си, и използват алтернативни маршрути в Червено море.

Анализатори отбелязват, че вече е много трудно да се правят оценки на износа през Ормузкия проток, което е от ключово значение, за да бъдат установени рисковете при доставките на енергийни ресурси. Преди дни Bloomberg отбеляза, че разширява своя мониторинг, за да може да обхване и кораби, които преминават с изключени транспондери, както и вклюват сателитни данни при анализите на движението в региона.

Иран блокира оставките на петрол на своите съседи през Ормузкия проток няколко дни след началото на операцията на Израел и САЩ. В отговор и САЩ ограничават движението на иранските танкери през протока. През уикенда Техеран съобщи, че е изпратил предложение за мир на Вашингтон, а преди часове американският президент Доналд Тръмп съобщи, че то е неприемливо.

В резултат цената на петрола на световните пазари се повиши отново над нивото от 100 долара за барел и търговията днес се извършва при цена от 103 долара за барел.