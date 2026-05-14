Dow се покачва с над 300 пункта и си връща нивото от над 50 000 пункта*

Борсовата сесия на Wall Street в четвъртък започва с ръстове, като индексът на сините чипове Dow Jones си върна нивото от над 50 000 пункта след силните финансови резултати на Cisco Systems, предава CNBC.

Бенчмаркът се повишава с 373 пункта, или 0,7%. Широкият пазарен показател S&P 500 се покачва с 0,3%, а технологичният измерител Nasdaq Composite - с 0,1%.

Акциите на Cisco поскъпват с 15%, след като технологичният гигант публикува резултати за последното фискално тримесечие и прогнози, които надминаха очакванията на Wall Street. В същото време компанията обяви, че ще съкрати почти 4 хил. служители.

Ръстът на Cisco даде тласък на Dow, като индексът е подкрепен и от Boeing, чиито акции поскъпват с над 1% заради нарастващите очакванията, че срещата между американския президент Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин може да доведе до сделки за американски компании.

Цената на книжата на Nvidia също се повишава с над 2%, след като Ройтерс съобщи, че САЩ са разрешили на около 10 китайски компании да купуват чипа H200, макар че засега няма осъществени доставки.

Cisco и Nvidia, както и Amazon, са сред основните двигатели на възстановяването на Dow. Акциите на Cisco и Amazon са поскъпнали с 30% през последните два месеца, а тези на Nvidia - с 25%. Ръстът на индекса се случва въпреки продължаващата война на САЩ и Израел в Иран, която поддържа инфлационните опасения сред инвеститорите заради високите цени на петрола.

Докато тревогите около по-високите цени на енергоносителите продължават да натоварват други сектори, технологичните акции - особено производителите на чипове като Nvidia и Micron Technology - задвижват пазарния ръст през последните дни.

В бъдеще инвеститорът Питър Малук смята, че производителите на чипове може да имат още по-голям потенциал за растеж.

„Този растеж се дължи на очаквани печалби. Това не е истински спекулативен балон“, казва главният изпълнителен директор на Creative Planning. „Мисля, че производителите на чипове всъщност са подценени като група, защото това е мегатенденция“, добавя той.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,441%, а тази по 30-годишните - до 5,004%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,06% до 98,579 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват леко с 0,32% до 105,29 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 0,18% до 100,84 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,37 на сто и се търгува на цена от 4689,5 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.