82% от хората в еврозоната подкрепят еврото, в България делът им нараства до 55%

Подкрепата за еврото в Европейския съюз (ЕС) остава на най-високото си равнище от въвеждането на общата валута - 74%. В страните от еврозоната повече от осем от всеки десет души (82%) подкрепят еврото, показват данните от пролетното проучване на „Евробарометър“.

В България подкрепата за еврото се повишава с 13 процентни пункта спрямо предишното проучване от есента на миналата година до 55%, а 39% са против единната валута.

Наред с това оценките за икономическото състояние на ЕС леко се влошават. 44% от анкетираните европейци определят европейската икономика като добра. 42% смятат, че икономическата ситуация в ЕС ще остане без промяна през следващите 12 месеца, 36% очакват влошаване, а 15% прогнозират подобрение

Близо три четвърти от европейците (72%) смятат, че страната им е имала полза от членството си в Европейския съюз. Сравним е е делът на хората (73%), които определят ЕС като фактор за стабилност в един несигурен свят.

Еднакъв процент българи, белгийци, германци, французи и словенци (по 71%) смятат, че Европейският съюз е място на стабилност в един изпълнен с несигурност свят.

Подкрепата за по-тясно сътрудничество в областта на отбраната остава на най-високото ниво, откакто се води подобна статистика. Общо 81% от анкетираните подкрепят обща политика за сигурност и отбрана между държавите членки.

76% от европейците смятат, че руската инвазия в Украйна представлява заплаха за сигурността на ЕС. Подкрепата за реакцията на Съюза срещу руската агресия остава стабилна, като 55% са удовлетворени от действията на ЕС. Като цяло 76% са на мнение, че подкрепата за Украйна трябва да продължи до постигането на справедлив и траен мир.

Доверието в Европейския съюз също бележи ръст. 51% от европейците заявяват, че имат доверие в ЕС, което е увеличение с три процентни пункта спрямо есента на 2025 г. Шестима от всеки десет граждани на Съюза казват, че гледат с оптимизъм на бъдещето на ЕС.

Повече от половината граждани на ЕС (57%) са удовлетворени от начина, по който функционира демокрацията в Съюза.

На европейско ниво конфликтът в Близкия изток вече е водещата тема на тревога за гражданите с 25%, изпреварвайки международната обстановка като цяло (23%) и войната на Русия срещу Украйна (20%).

В същото време разходите за живот остават основният проблем както на национално, така и на лично ниво, посочени съответно от 36% и 52% от анкетираните.

Изследването е проведено между 12 март и 5 април сред извадка от 26 415 души в 27-те държави членки на ЕС.