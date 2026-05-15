Промишленото производство в САЩ расте с най-бързия си темп от над година

Промишленото производство в САЩ расте през април с най-бързия си темп от над година, което показва зараждащ се възходящ импулс в сектора, съобщава Bloomberg. Увеличението от 0,7% на производството във американските фабрики, мини и комунални съоръжения следва ревизиран спад от 0,3% през март, показват данни на Федералния резерв. Това надминава оценките на анализатори, анкетирани от Bloomberg.

Производството в преработващата промишленост, което представлява около три четвърти от общото промишлено производство, се е увеличило с 0,6%. Производството в минното дело, което включва добива на енергоносители, спада леко, докато производството на фирмите за комунални услуги се възстановява.

Докладът е поредното доказателство, че производственият сектор се справя добре, въпреки че войната с Иран и митата повишават разходите за суровини, отчасти благодарение на данъчните облекчения и благоприятния ефект от интереса към центровете за данни. Въпреки това, част от възходящата сила може да отразява натрупването на запаси в опит да се изпреварят допълнителните увеличения на цените.

С крехкото примирие между САЩ и Иран и продължаващата блокада на Ормузки проток, производителите може да се сблъскат с още по-високи разходи за ключови продукти като гориво и други материали през следващите месеци. Дори ако протокът скоро бъде отворен, икономистите очакват инфлацията вероятно да се задържи ускорена.

Силното увеличение е отчетено при производството на моторни превозни средства и части, което расте с 3,7%. Компютрите и електронните продукти, аерокосмическата индустрия и продуктите от неметални минерали също отчитат солиден ръст.

Производството в други категории, свързани с центровете за данни, включително електрическото оборудване и металните изделия, също се увеличава.

Производството на отбранително и космическо оборудване се е увеличило за пети пореден месец. Икономистите очакват военните разходи да подпомогнат растежа тази година, тъй като правителството попълва боеприпасите и другото оборудване, изчерпано по време на войната с Иран.

Добивът на петролни и газови сондажи спада за втори пореден месец. Администрацията за енергийна информация заяви по-рано тази седмица, че очаква производството на суров петрол в САЩ да скочи до рекордните 14,1 милиона барела на ден през 2027 г., тъй като някои местни производители започват да увеличават добива в отговор на по-високите цени на петрола.