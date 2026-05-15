S&P 500 и Nasdaq спадат с поевтиняването на акциите на технологичните компании*

Борсовата сесия на Wall Street в петък започва с понижения, предава CNBC. Това се случва на фона на поевтиняването на технологичните акции и покачването на доходността по американските държавни облигации, след като срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин приключи без значими политически пробиви, което засили притесненията на трейдърите.

Широкият пазарен индекс S&P 500 се понижава с 1%, докато технологичният измерител Nasdaq Composite спада с 1,4%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average е надолу с 0,7%.

Инвеститорите започнаха да прибират печалби от технологичния сектор след силния му подем напоследък. Особено силно върху Nasdaq натежа спадът на цената на книжата на Intel от 4% и понижението от по 3% при Advanced Micro Devices и Micron Technology. Акците на Nvidia поевтиняват с 2%.

Книжата на Cerebras Systems, които поскъпнаха с 68% в четвъртък след дебюта си на Nasdaq, сега са надолу с 3%.

„Групата отбеляза изключително неустойчив ръст през последните седмици и остава уязвима от прибиране на печалби, независимо от новините по света“, коментира Адам Крисафули от Vital Knowledge.

Microsoft обаче е изключение, като акциите ѝ поскъпват с 0,6%.

Инвеститорите останаха разочаровани и след края на срещата между Тръмп и Си, тъй като не бяха обявени значими сделки.

Двамата лидери са се съгласили, че Ормузкият проток трябва да остане отворен, според американско изявление, споделено от представител на Белия дом. „Но малкото новини, които все пак излязоха от срещата (като поръчките за Boeing), бяха разочароващи“, добавя Крисафули.

Акциите на Boeing продължиха да поевтиняват в петък след почти 5% спад на цената им в предишната сесия, тъй като инвеститорите останаха разочаровани от думите на Тръмп, че Китай е съгласен да купи 200 самолета Boeing - само с 50 повече от предварителните очаквания на компанията.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,566%, а тази по 30-годишните - до 5,108%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,42% до 99,233 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 2,22% до 108,07 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 2,64% до 103,84 долара за барел.

Златото поевтинява с 2,89 на сто и се търгува на цена от 4549,8 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.