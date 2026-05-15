Връзката на долара с петрола е най-положителната досега заради войната в Иран

Единадесет седмици след началото на конфликта в Близкия изток, който затвори критичен канал за доставки и повиши цените на енергоизточниците, връзката на щатския долар с цените на петрола е по-положителна от всякога, пише Bloomberg.

Корелацията между индекса Bloomberg Dollar Spot и фючърсите на суровия петрол сорт Брент сега е на най-високото си ниво в историята – от 2005 г. насам, откогато индексът се изчислява.

С други думи, степента, в която петролът и доларът се търгуват тандемно всеки ден, е най-силната от повече от две десетилетия.

Положителната корелация е исторически необичайна. По-голямата част от търговията с петрол се извършва в щатски долари – известни като петродоларова система. Това означава, че трейдърите могат да очакват поскъпване на долара да попречи на търсенето на петрол.

Конфликтът с Иран повиши цените както на долара, така и на петрола едновременно.

Доларовият индекс на Bloomberg се повиши с около 0,3% в четвъртък, а фючърсите на петрола сорт Брент поскъпнаха с приблизително същата степен.

Графика: Bloomberg

Цената на барел петрол Брент скочи с около 45%, откакто САЩ и Израел започнаха първите си удари срещу Иран в края на февруари. Това накара Техеран ефективно да спре корабоплаването през Ормузкия проток.

Международната агенция по енергетика заяви тази седмица, че предлагането на пазара ще остане „силно намалено“ до октомври.

Междувременно доларовият индекс на Bloomberg се повишава с близо 1%, тъй като инвеститорите отчитат позицията на САЩ като най-голям производител на петрол в света и факта, че доларът е в основата на голяма част от световната търговия със суров петрол.

След като беше отрицателна през по-голямата част от първото тримесечие, корелацията между долара и петрола стана положителна в началото на март и оттогава се задържа.

„Има периоди, когато макроикономиката е движещата сила зад движенията на пазара. Има и моменти, какъвто е този, когато става въпрос повече за геополитика, заглавия в медиите, апетит за риск и инерция“, коментира Брент Донъли, президент на Spectra Markets.

Това също така затруднява търговията въз основа на други фундаментални фактори на валутните курсове, като лихвени диференциали или данни за растежа, които инвеститорите отдавна считат за ключови за определяне на стойността на валутите.

„Ако не се случи рязък спад на фондовите пазари, скромните движения на валутите ще продължат да бъдат обусловени от следващото голямо движение в цените на петрола и от това как централните банки (включително Федералният резерв) реагират на по-високата инфлация“, пише Крис Търнър, ръководител валутна стратегия в ING Bank NV.