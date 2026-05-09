План на Турция за морските зони може да подхрани напрежението в Източното Средиземноморие

Турция планира да внесе в парламента законопроект за утвърждаване на морска юрисдикция в спорни райони на Егейско и Средиземно море, според запознати източници на Bloomberg, пожелали анонимност.

Това може да засили напрежението в регион със съществуващи и потенциални находища на природен газ, добавя информационната агенция.

Законопроектът е първата стъпка на Турция за затвърждаване на претенциите ѝ и официално деклариране на собственост върху потенциални ресурси на природен газ, казват източниците на агенцията.

Турция е решена да защитава своите интереси и тези на самопровъзгласилата се Севернокипърска турска република в газовата надпревара в Източното Средиземноморие, гореща точка на припокриващи се териториални претенции.

Тази седмица висш съюзник на турския президент Реджеп Тайип Ердоган предупреди за сътрудничеството в областта на сигурността и енергетиката между Франция, Гърция, Кипър и Израел.

„Турция не е страна, която търси напрежение“, заяви в сряда пред парламента Девлет Бахчели, лидер на Партията на националистическото движение. „Всеки ход, който пренебрегва правата на страната, зоните под морска юрисдикция или кипърските турци, ще срещне твърд отговор“, добавя той.

Турското външно министерство отказва коментар, посочва агенцията.

Гърция настоява, че островите могат да определят границите на континенталния шелф в съответствие с международното право. Турция обаче отхвърля този подход и твърди, че шелфът трябва да се измерва само от континента.

Очаква се законопроектът да утвърди турската гледна точка в официална форма за първи път, казват източниците на Bloomberg. Не е ясно кога законопроектът ще бъде обсъден.

Потенциалните претенции на Турция биха могли да доведат до подновяване на напрежението с държавите членки на Европейския съюз (ЕС) от региона Гърция и Кипър. Офшорните газови запаси край Република Кипър са особено спорни, тъй като страната официално има суверенитет над целия остров.

Графика: Bloomberg

Вашингтон призовава Гърция и Турция да поддържат диалог, за да обсъдят как да подходят към проучвателните дейности. ЕС преди е заплашвал Турция със санкции заради енергийните ѝ проучвания в Източното Средиземноморие в отговор на призивите на Гърция и Кипър за защита на суверенитета им.

Кипър е разделен, откакто турските военни превзеха северната една трета от острова през 1974 г. след опит за преврат, при който военната хунта в Атина се опитва да обедини Кипър с Гърция. Самопровъзгласилата се държава на кипърските турци на север, призната само от Анкара, предявява претенции върху всички енергийни ресурси, открити край брега ѝ.

Гърция разглежда турските действия като нашествие, докато Турция ги смята за ход за защита на кипърските турци.