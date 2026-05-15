Цената на петрола се насочва към седмичен ръст, тъй като ключовият Ормузки проток остава на практика затворен, а усилията за прекратяване на войната на САЩ и Израел в Иран са в застой, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 1,82% до 107,64 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 2,28% до 103,45 долара за барел.

Американският президент Доналд Тръмп направи противоречиви изказвания относно Ормузкия проток - първо заяви пред Fox News, че САЩ не се нуждаят от отворен воден път, а по-късно каза „искаме протокът да остане отворен“, докато беше редом до китайския лидер Си Дзинпин в Пекин.

Войната доведе до рекордно бързо изчерпване на световните петролни запаси, а пазарът ще остане „сериозно ограничен“ поне до октомври дори ако военните действия приключат следващия месец, заяви тази седмица Международната агенция по енергетиката (МАЕ). Данните от САЩ, публикувани във вторник, подчертаха как конфликтът отново разпалва инфлацията, увеличавайки вътрешния натиск върху Тръмп преди междинните избори през ноември.

Тръмп и Си провеждат нова среща след четвъртъчните си разговори на върха, по време на които обсъдиха войната в Иран и Ормузкия проток. Американският лидер заяви, че Си харесва идеята да купува повече американски петрол, въпреки че в официалното китайско съобщение енергетиката не беше спомената сред обсъжданите теми. Посочено е обаче, че Близкият изток е бил тема на разговор.

Временно примирие е в сила от началото на април въпреки серията от нови изблици на напрежение, но изглежда Вашингтон и Техеран постигат твърде скромен напредък към разрешаване на различията си. Наскоро Тръмп заяви, че примирието е на „животоподдържаща система“, като същевременно отхвърли иранския отговор на предложението му за край на войната.

Американската военноморска блокада на иранските пристанища остава в сила, а водите в региона продължават да бъдат опасни за корабоплаването. В четвъртък търговски кораб беше задържан от неоторизирани лица на входа на протока и отведен в ирански води.

От началото на конфликта само малък брой танкери са напуснали Персийския залив, което ограничава жизненоважните доставки на енергия, включително природен газ, към световните клиенти. Потоците от суров петрол и горива през Ормузкия проток са намалели с почти 6 млн. барела дневно през първото тримесечие след началото на бойните действия в края на февруари, съобщи тази седмица Администрацията за енергийна информация на САЩ.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.