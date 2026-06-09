КФН отне лиценза за застрахователна дейност на „ДаллБогг: Живот и здраве“

Комисията за финансов надзор (КФН) отне лиценза за застрахователна дейност на ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД, съобщават от пресслужбата на институцията. Решението е от днес (9 юни).

В началото на април КФН забрани на компанията да сключва нови застрахователни и презастрахователни договори в България по всички класове застраховки, както и да удължава сключени полици или да разширява покритието им. Като причина от Комисията посочиха „нарушения на пазарното поведение, както и на Кодекса за застраховането“ от страна на компанията.

През миналата година финансовият регулатор забрани трансграничната дейност на дружеството заради недостатъчни технически резерви. Полша и Румъния също спряха компанията да сключва нови застрахователни полици съответно от средата на април 2025 г. и първоначално от юли, а после и от октомври 2025 г. като постоянна мярка.

В края на миналата година КФН поиска от компанията да увеличи цените на застраховката си „Гражданска отговорност“, тъй като не са достатъчни да покрият нивата на щетите, разходите и рисковия профил. Комисията предупреди също миналата година, че активите на дружеството са високорискови, неликвидни, а много от тях са осигурени чрез сделки със свързани лица

Очаквайте повече информация по-късно днес. КФН свика брифинг от 15 часа с участието на председателя Васил Големански, заместник-председателите Пламен Данаилов, Диана Йорданова и Деница Величкова, изпълнителния директор на Гаранционния фонд Максим Колев и зам.-председателя на АБЗ Пламен Шинов.