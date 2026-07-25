Руската централна банка намали прогнозата си за икономическия растеж за 2026 г.

Руската централна банка намали прогнозата си за ръста на брутния вътрешен продукт (БВП) за 2026 г. до 0,0-1,0% и очаква ускорена инфлация, тъй като кризата с горивата покачва цените на много стоки и услуги, заяви гуверньорът Елвира Набиулина, цитирана от Euronews.

Регулаторът очаква инфлация от 6–7% през 2026 г. „поради значителното покачване на цените на горивата, което вече се случи“.

Преди това регулаторът очакваше ценовият натиск да се забави до 4,5–5,5%.

Инфлационните очаквания сред домакинствата, бизнеса и участниците на финансовите пазари са се повишили. Това може да възпрепятства устойчивото забавяне на инфлацията, добавя централната банка.

„Ситуацията с горивата попада в категорията, известна като шокове в предлагането“, призна Елвира Набиулина на пресконференция.

От средата на май ръстът на цените на горивата се ускори, а през юни няколко руски региона се сблъскаха с недостиг след украинските удари по петролни рафинерии в Русия.

В същото време някои анализатори прогнозират, че до края на годината инфлацията в Русия може да се окаже още по-нажежена, включително в резултат на ударите на украинските въоръжени сили по руски логистични центрове.

Прогнозата за растежа на руския БВП през 2026 г. е намалена от 0,5–1,5% на 0,0–1,0%, включително прогнозата за четвъртото тримесечие (от 1,0–2,0% на 0,0–1,5% на годишна база).

„Компаниите очакват търсенето да се забави, както следва от данните в реално време. Вземайки предвид временното намаляване на капацитета в икономиката, понижихме прогнозата си за растежа на БВП“, коментира Набиулина.

Централната банка очаква, че „капацитетът за производство на гориво постепенно ще бъде възстановен до края на годината“. В събота украински дронове удариха нефтопреработвателна рафинерия в Тюмен, логистичен обект в Екатеринбург и склад за горива и смазочни материали в Ростов на Дон.