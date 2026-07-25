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Руската централна банка намали прогнозата си за икономическия растеж за 2026 г.

Регулаторът очаква инфлация от 6–7% през 2026 г. „поради значителното покачване на цените на горивата“

18:25 | 25.07.26 г. 5
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Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Руската централна банка намали прогнозата си за ръста на брутния вътрешен продукт (БВП) за 2026 г. до 0,0-1,0% и очаква ускорена инфлация, тъй като кризата с горивата покачва цените на много стоки и услуги, заяви гуверньорът Елвира Набиулина, цитирана от Euronews.

Регулаторът очаква инфлация от 6–7% през 2026 г. „поради значителното покачване на цените на горивата, което вече се случи“.

Преди това регулаторът очакваше ценовият натиск да се забави до 4,5–5,5%.

Инфлационните очаквания сред домакинствата, бизнеса и участниците на финансовите пазари са се повишили. Това може да възпрепятства устойчивото забавяне на инфлацията, добавя централната банка.

„Ситуацията с горивата попада в категорията, известна като шокове в предлагането“, призна Елвира Набиулина на пресконференция.

От средата на май ръстът на цените на горивата се ускори, а през юни няколко руски региона се сблъскаха с недостиг след украинските удари по петролни рафинерии в Русия.

В същото време някои анализатори прогнозират, че до края на годината инфлацията в Русия може да се окаже още по-нажежена, включително в резултат на ударите на украинските въоръжени сили по руски логистични центрове.

Прогнозата за растежа на руския БВП през 2026 г. е намалена от 0,5–1,5% на 0,0–1,0%, включително прогнозата за четвъртото тримесечие (от 1,0–2,0% на 0,0–1,5% на годишна база).

„Компаниите очакват търсенето да се забави, както следва от данните в реално време. Вземайки предвид временното намаляване на капацитета в икономиката, понижихме прогнозата си за растежа на БВП“, коментира Набиулина.

Централната банка очаква, че „капацитетът за производство на гориво постепенно ще бъде възстановен до края на годината“. В събота украински дронове удариха нефтопреработвателна рафинерия в Тюмен, логистичен обект в Екатеринбург и склад за горива и смазочни материали в Ростов на Дон.

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Последна актуализация: 18:18 | 25.07.26 г.
Руска централна банка икономиката на Русия Елвира Набиулина инфлацията в Русия
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Коментари

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5
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гъбко
преди 4 минути
ЕС трябва да се подготвим за многогодишна война . Като през това време ще възникват най-различни конфликти в света , все по-често и с все по-голяма интензивност . Сиреч , ще бъде напрегнато ... :)))
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4
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гъбко
преди 8 минути
А могат ли да воюват с това темпо до 2030 ?! Ами като цяло , да , могат !! Бюджета им е 40трлн рубЪли , приблизително 17% от БВП , от него 20% са приходи от петрол и газ . Вдигнаха данъците , ще се справят , дефицита е поносим , ще разпродават злато . Интересното е с мЯсото за фронта . Кохортата от хора , навършващи пълнолетие в тюрмата на народите , е около 1,5млн на година . На година украинците им закопват около 350-400хил . Сиреч . ще изкарат спокойно още петилетка преди да се задъхат !!
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3
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гъбко
преди 17 минути
Цитирам : капацитетът за производство на гориво постепенно ще бъде възстановен до края на годината ... ?! ... да разбирам , че украинците ще спрат да ги дънят с дронове и крилати ракети ?! или Набиулина тактично казва , че ако не спре СВОто до края на годината , утича хептен стандарта в канала ... според мен рассияните се гласят да воюват поне до края на десетилетието , някъде около 2030г . засега !!
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2
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bigi
преди 49 минути
Сложете им още един пакет санкции да ги направим по-силни! Нека им *засилим" икономиката! :)
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1
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Скъсана_Ушанка
преди 4 часа
Какъв растеж, какви 5 леяа? Тия произвеждат някакви допотопни ламарини, които след седмица вече не съществуват, плащат си сами на себе си за тая работа и фо броят за растеж... :))) Руснята съвсем изплиска легена.
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