Йемен удари установки на хутите за изстрелване на ракети и дронове

Военновъздушните сили на йеменското правителство нанесоха удари по установки на хутите за изстрелване на ракети и дронове в мухафазите (провинциите) Мариб и Ал Джауф, разположени по фронтовата линия на конфликта с подкрепяните от Иран шиитски бунтовници, предаде Ройтерс, като се позова на йеменски официални представители.

По думите им ударите са сред първите нападателни операции, предприети от подкрепяното от Саудитска Арабия правителство срещу хутите след подновяването на боевете в гражданската война в Йемен, продължаваща вече повече от десетилетие.

Сраженията между йеменските шиитски бунтовници и Рияд се възобновиха по-рано този месец, след като продължилото четири години примирие между тях се разпадна.

Поради подкрепата на Техеран за хутите някои наблюдатели се опасяват от разрастване на конфликта в Иран и сливането му с гражданската война в Йемен.

Малко по-рано системата за противовъздушна отбрана, управлява от гръцки военни в Саудитска Арабия, свали две балистични ракети, изстреляни от територията на Йемен срещу нефтопреработвателните заводи в град Янбу.

Саудитската служба за гражданска защита беше издала предупреждение за тревога в Янбу, за да предупреди жителите за опасността.

"Нападението беше извършено с две балистични ракети, а негова цел бяха рафинериите в Янбу", посочва запознат със ситуацията източник.

Втори източник потвърди, че ракетите са били свалени.

Наскоро хутите обявиха, че налагат морска блокада на Саудитска Арабия, застрашавайки корабите, свързани с нея, които плават през стратегическия проток Баб ел Мандеб. Този морски коридор е особено важен за Рияд след парализирането на корабоплаването в другия ключов за нея проток, Ормузкия, заради войната в Иран.

/БТА/