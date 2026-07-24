Американските индекси отчитат седмични спадове заради разрастващата се война в Близкия изток

Американските индекси затвориха в петък, без да намерят единна посока. Ефектът от понижението на цените на петрола и скокът в сектора на недвижимите имоти бяха компенсирани от спад на акциите на компании за чипове.

Пазарите в САЩ реализираха седмична загуба, повлияни от разрастващия се конфликт в Близкия изток, опасенията относно големите капиталови разходи на технологичните компании и възраждането на търговското напрежение, след като Вашингтон въведе нови мита, пише Investing.com.

Трейдърите сега очакват следващата седмица, за да оценят новата серия финансови отчети, както и да видят решението на американския Федерален резерв за лихвите.

В края на сесията в петък индексът на „сините чипове“ Dow Jones Industrial Average нарасна с 0,45%, или близо 235 пункта, до 51 946,51 пункта.

По-широкият индекс S&P 500 се повиши с 0,05% до 7411,96 пункта, а технологичният Nasdaq се понижи с 0,64% до 24 975,82 пункта.

За седмицата S&P се понижава с 0,6%, Nasdaq – с 2,1%, а Dow – с 0,4%.

„В момента фондовият пазар се опитва да се справи с две неща: инфлационното въздействие на конфликта в Иран и как компаниите се ориентират в постоянно променящия се пейзаж на изкуствения интелект“, коментира пред медията Майкъл Антонели, пазарен стратег в Baird Private Wealth Management.

„Що се отнася до първото, скокът на цените на петрола кара (Федералния резерв) да следи за възможни инфлационни пикове и увеличава вероятността за покачване (на лихвите – б.ред.) тази година“, добавя той. „За второто, комбинация от притеснения относно капиталовите разходи и цените на паметта вреди на големите компании, които отчитаха силни ръстове в търговията“, казва още анализаторът.

Антонели добавя, че същевременно се наблюдават силни ръстове на акциите на компании от реалната икономика – например превозвачи, железопътни компании и др.

Петролът в петък си пое глътка въздух след рязкото поскъпване в четвъртък заради отварянето на втори фронт във войната в Близкия изток – в Червено море, от йеменските бунтовници хути.

Заради публикации за продължаващите опити на Пакистан да върне САЩ и Иран на масата за преговорите цените на сорта „Брент“ спаднаха с 3,9% до 96,78 долара, а на лекия американски суров петрол – с 3,1% до 89,31 долара за барел. За седмицата обаче международният бенчмарк „Брент“ добавя около 10%, което отново насърчава инфлационните опасения.

New York Times писа по-рано, че Иран е отхвърлил подкрепено от САЩ предложение за прекратяване на огъня, представено от иракския премиер Али ал-Заиди. Техеран е заявил, че не желае да приеме временно споразумение, което оставя нерешен въпроса за контрола над Ормузкия проток, пише медията, като се позовава на неназовани ирански и иракски представители.

От кабинета на иракския премиер коментират, че публикацията е „напълно неоснователна“ и „няма никаква връзка с реалността“.

Рискът от по-нататъшна ескалация е повишен и не може да се изключи повторно тестване на върховете на цените на петрола от по-рано тази година, ако военните действия се засилят, според Улрике Хофман-Бурчарди от главния инвестиционен офис на UBS, цитирана от Bloomberg. Въпреки това тя очаква енергийните потоци през Ормузкия проток да се възстановят с течение на времето.

Новите мита на американската администрация са друг източник на натиск. Два от основните търговски партньори на САЩ – Канада и ЕС, са обложени с мита от по 10%.

„Както сме виждали многократно през последните няколко години, пазарите на акции са склонни да реагират прекалено на военните развития, отчасти защото военните събития са склонни да създават несигурност“, казва Томас Лий от Fundstrat Global Advisors, също цитиран от Фвддпфеиж. Според него сезонът на отчетите е сред причините за оптимизъм. Около 85% от компаниите от S&P 500, които са отчетели резултати досега, се представят по-добре спрямо прогнозите – най-високият процент за последните пет години.

Трейдърите се подготвят за отчетите, които ще излязат през следващата седмица, вкл. на Microsoft Corp., Meta Platforms Inc. и Apple Inc.

Доларът завърши най-добрата си седмица от месец насам, тъй като инвеститорите се завърнаха към традиционните си убежища на фона на засиленото геополитическо напрежение. Американската валута се търгува малко под най-високото си ниво от три седмици, като търсенето е подкрепено от ескалиращия конфликт в Близкия изток и новия кръг от американски мита.

Индексът Bloomberg Dollar Spot се повишава с 0,5% за седмицата, а откакто САЩ и Израел нападнаха Иран в края на февруари – началото на март, ръстът достига 3%.