Nasdaq се насочва към седмичен спад заради производителите на чипове*

Водещите щатски борсови индекси започват сесията без единна посока, като слабото представяне на акциите на производителите на чипове насочва Nasdaq Composite към седмично понижение, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредва с 0,22% до 51 825,55 пункта.

Широкият измерител S&P 500 се понижава с 0,05% до 7404,29 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite записва спад от 0,56% до 24 997,58 пункта.

И трите индекса се насочват към седмични загуби, като за Dow и S&P 500 понижението достига по-малко от 1%, а за Nasdaq - над 1%.

Акциите на Nvidia поевтиняват с 0,78%, докато цената на книжата на Broadcom се понижава с 2,5 на сто. Акциите на Micron изтриват близо 5,7% от стойността си.

Тримесечни отчети на Tesla и Alphabet помрачиха настроенията на инвеститорите. Tesla претърпя най-лошия си ден от 10 март 2025 г., след като обяви по-слаби от очакваното финансови резултати.

Alphabet повиши годишната си прогноза за капиталовите разходи, което тласна акциите ѝ към най-големия им дневен ценови пад от 7 май 2025 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще вземе решение дали да предприеме „масивна атака“ срещу Иран, след като конфликтът в Близкия изток се разшири до ново бойно поле в Червено море. В интервю за Axios Тръмп заяви, че предложените удари ще бъдат по-мащабни от всичко, видяно във войната до този момент.

Основните щатски борсови индекси в началото на сесията на 24 юли.

„Обмислям мащабна атака. По-голяма от всякога. Близо съм до вземане на решение. Готови сме за нея“, посочи Тръмп в интервюто.

Трейдърите оценяват и решението на Белия дом да въведе мита между 10% и 12,5% върху вноса от повечето основни търговски партньори – най-големият им ход досега за подсилване на строгата търговска политика на президента Доналд Тръмп. Новите мита са в резултат на разследване срещу предполагаемия провал на около 60 икономики да предотвратят принудителния труд в своите вериги за доставки в ущърб на американските работници.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижава съответно до 4,667% и 5,146 на сто.

Доларовият индекс напредва с 0,01% до 101,45 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се понижава с 3,4% до 97,27 долара за барел, докато тази на американския лек суров петрол WTI отчита спад от 2,67% до 89,73 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,28% до 4061,6 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 17:10 ч.