Парламентът окончателно одобри Бюджет 2026 г. с рекорден дефицит от 5,7%

Депутатите приеха окончателно държавния бюджет за 2026 година. Гласуването на текстовете продължи повече от пет часа, след като вчера се проведоха дебатите по второто четене, които бяха повече от 12 часа.

Народните представители гласуваха първо бюджетната рамка, която получи 125 гласа "за" и 84 "против". С нея се фиксират приходите и разходите в бюджета, така че много трудно могат да бъдат правени промени в останалата част на законопроекта.

Одобреният Закон за държавния бюджет за 2026 г. залага рекорден дефицит от 5,7% от БВП и поемането на държавен дълг до 10,1 млрд. евро и максимален размер на дълга от 30,1% от БВП до края на годината.

В бюджета, изготвен от екипа на финансовия министър Гълъб Донев, са предвидени капиталови разходи в размер на 9,361 млрд. евро, приходи от 49,615 млрд. евро и общо разходи от близо 57 млрд. евро.

С приемането на бюджета се прекратява автоматичното изчисляване на минималната работна заплата, като управляващите обещават с бюджета за 2027 г. да бъде изготвен нов механизъм за определянето ѝ. Прекратява се отпускането на т.нар. Covid добавка за новите пенсионери. Замразяват се редица социални плащания, обезщетенията за майчинство и безработица, като според съпътстващата бюджетна тригодишна средносрочна фискална програма размерът им няма да се променя до 2028 г. включително. Винетните такси се увеличават с 30%, повишават се и акцизите за тютюн и тютюневи изделия.

Една от големите промени в бюджета е отпадането на Приложение 3, въведено с бюджета за 2024 г. В него бяха разписани общинските инвестиционни проекти с включени заложените и разплатените средства. Според новите правила средства за довършване на проектите ще бъдат разплащани, но по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. С промени при второто четене на закона беше решено възможност за разплащане да има и за проекти, за които са подадени всички необходими документи, но досега не са сключили споразумения с регионалното министерство. Допусна се и министърът на регионалното развитие да договаря промени в параметрите на проектите и споразуменията, но без стойността им да се повишава. Именно към тези промени бяха насочени и най-сериозните критики на опозицията за липса на прозрачност по време на над 12-часовото обсъждане на бюджета в пленарна зала.

Друга промяна, която се приема със Закона за държавния бюджет, е въвеждането на задължението държавните служители да поемат сами личните си осигуровки, като от 1 август това ще става в съотношение 80:20 между осигурител и осигурено лице, а от догодина ще се изравни с останалите заети в съотношение 60:40.

От 1 август максималният осигурителен доход се повишава на 2300 евро, повишават се и минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности, като за някои от тях повишението достига до 70%

Депутатите одобриха и това трудовият стаж на заетите на непълно работно време да се изчислява пропорционално на законоустановеното им работно време. Това беше и една от най-спорните теми по време на второто четене на закона в бюджетната комисия и в пленарна зала.

С приемането на бюджета се въвежда и лицензионен режим в Закона за хазарта за афилиейт операторите, които популяризират хазартни игри, като се въвежда и двукомпонентна държавна такса върху комисионното им възнаграждение. Не бяха приети предложенията на „Демократична България“ за повишаване с 50% на основната такса хазартните залози, онлайн хазарта, лотарийните игри и тотото, както и двойното повишение на таксите при лицензиране на оператори. Отхвърлено беше и предложението на „Продължаваме промяната“ за по-строга забрана на рекламите на хазарт и пълната ѝ забрана в населените места.

Една от големите критики и на опозицията, и на експерти е липсата на сериозни реформи в приетия закон, като обяснението на управляващите е, че това е „довършителен“ бюджет, а техните политики ще бъдат заложени във финансовата рамка за 2027 г.

Най-сериозното качество на този бюджет е, че изважда наяве натрупаните задължения и погрешните управленски решения. В него има смелост и амбиция да се представи реалното състояние на публичните финанси, да се сложи край на неразумните финансови решения и да се смени посоката - от бюджети с къс хоризонт до следващите избори към бюджети с визия за напредък. Това заяви министърът на финансите Гълъб Донев в края на дебатите по проекта на бюджет за 2026 г. на второ четене в Народното събрание.

Ние от „Прогресивна България“ ще търсим справедлив подход за разпределение на обществените ресурси, чрез който да постигнем управленската си цел за ускорено икономическо развитие. Ускорено икономическо развитие за цялото общество, така че да се усети като подобряване на качеството на живот от всеки. Този бюджет е важната и първа стъпка към стабилност, предвидимост и бюджетен баланс. Чака ни много работа по Бюджет 2027 и тя започва още днес, заяви министърът на финансите.

До 15 октомври правителството трябва да представи в Брюксел проектобюджета за 2027 г. заради започналата процедура по свръхдефицит срещу България.